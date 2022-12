Encerrando a primeira semana da Campanha dos 16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra Mulheres e Meninas 2022, a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos realizou nesta sexta-feira (02), uma roda de conversa sobre “Aplicação da lei Maria da Penha e rede de proteção”, no Centro de Referência da Assistência Social do São Jerônimo, para as mulheres que estão fazendo o curso de design de sobrancelhas, promovido pelo Programa Futuro Certo.

Ministrada por Katya Cristina da Silva e Patrícia Elizabete da Silva Dell Ducas, ambas alunas do curso de psicologia da Faculdade de Americana (FAM), a roda de conversa enalteceu a lei que cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, falou sobre a eliminação de todas as formas de discriminação contra as mulheres, a importância da prevenção e da punição dos casos existentes.

Nesta quinta-feira (1º), a Campanha dos 16 Dias de Ativismo realizou no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), do São Manoel, uma roda de conversa com o tema “Masculinidades”. Cerca de 40 jovens do Serviço de Orientação Multidisciplinar para Adolescentes de Americana (SOMA) e do SCFV participaram da ação que foi ministrada pelos alunos de psicologia da Faculdade de Americana (FAM), Aline David Roque, Isabela Tunucci e Luis Henrique de Souza.

A programação completa Campanha dos 16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra Mulheres e Meninas 2022 está disponível no banner da página principal do site da Prefeitura de Americana, www.americana.sp.gov.br