Doença já tirou 1.012 vidas em Americana

Na semana de 6 a 12 de janeiro, Americana registrou um óbito por Covid-19:

– Homem, de 87 anos, morador do Jardim Marcia Cristina. Estava internado no Hospital Municipal e faleceu em 6 de janeiro. Tinha doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) e fibrose pulmonar.

Nesse período, foram registrados 134 casos positivos: nove após realização de exame PCR (quatro recuperados e cinco em isolamento domiciliar) e 119 após testes rápidos (34 recuperados e 85 em isolamento domiciliar), cinco pacientes internados e um óbito.

Quadro geral

O quadro geral da Covid-19 em Americana é o seguinte: 48.516 casos positivos, 1012 óbitos, 90 em isolamento domiciliar e 47.409 recuperados. Além disso, o município contabiliza agora 102.474 casos que eram considerados suspeitos, mas que já foram descartados pelo resultado de exame negativo.

Ocupação geral de leitos

Na sexta-feira (13), a taxa geral de ocupação de leitos para Covid-19 no município era de 15,79% de leitos com respiradores (de 19 no total, 3 ocupados) e de 8% de leitos sem respiradores (de 25 no total, 2 ocupados).

Ocupação por unidade hospitalar

No Hospital Municipal a taxa de ocupação era de 25% para leitos com respiradores (de 4 no total, 1 ocupado) e de 0 sem respiradores (de 3 no total, nenhum ocupado).

No Hospital São Francisco a taxa é de 0 para leitos com respiradores (de 10 no total, nenhum ocupado) e de 7,14% sem respiradores (de 14 no total, 1 ocupado).

No Hospital Unimed a taxa é de 25% para leitos com respiradores (de 4 no total, 1 ocupado) e de 12,5% para leitos sem respiradores (de 8 no total, 1 ocupado).

O Hospital São Lucas não disponibilizava leitos para Covid-19 no dia 13 de janeiro.

