Os vereadores de Americana discutem e votam, em sessão extraordinária nesta quarta-feira, a permissão/proibição para que o aterro de Americana receba lixo de outras cidades.

Com o novo projeto, assinado por diversos vereadores, o município só poderá receber os resíduos de outras cidades desde que sejam destinados à reutilização, a reciclagem, a compostagem, a recuperação e o aproveitamento energético do material – usina de reciclagem – que ainda não foi construída. Caso fique como está, sem a usina e enterrando o lixo da forma tradicional, o projeto atual também vai proibir o recebimento do material de outros municípios.

