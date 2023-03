Americana libera xepa da vacina bivalente 60+

A Vigilância Epidemiológica de Americana passará a oferecer a “xepa”

da vacina bivalente contra a Covid-19, destinada às subvariantes da Ômicron, para pessoas com 60 anos ou mais, a partir desta quinta-feira (2) em todas as unidades básicas de saúde.

Para receber a vacina por esta modalidade, os moradores precisam deixar o nome e telefone para contato na unidade básica de saúde mais próxima da residência. Havendo disponibilidade de doses, a equipe da unidade entrará em contato para realizar a aplicação.

Nesse caso, as sobras do imunizante nos frascos durante as aplicações no público-alvo atual — pessoas com 70 anos ou mais, imunossuprimidos com 12 anos ou mais e pessoas que residem e trabalham em ILPIs (Instituições de Longa Permanência para Idosos) — serão destinadas também às pessoas com 60 anos ou mais.

De acordo com a Vigilância Epidemiológica, a previsão é de que a partir da próxima segunda-feira (6) o estado de São Paulo já inclua essa faixa-etária na programação da campanha, a partir do recebimento de novos lotes da vacina pelo Ministério da Saúde.

Vacina bivalente contra a Covid-19 segue disponível em todas as UBSs

A vacina bivalente contra a Covid-19, destinada às subvariantes da Ômicron, está sendo aplicada em todas as UBSs (Unidades Básicas de Saúde) de Americana, desde segunda-feira (27). O público-alvo são idosos com 70 anos ou mais, imunossuprimidos com 12 anos ou mais e pessoas (residentes e trabalhadores) das ILPIs (Instituições de Longa Permanência para Idosos).

A vacina é aplicada de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 15h. Já em relação às ILPIs, uma equipe da Vigilância realiza a vacinação in loco. Para receber a vacina bivalente é necessário que a pessoa já tenha sido vacinada, no mínimo, com a primeira e a segunda dose (independentemente da marca da vacina) há mais de quatro meses.

“Num levantamento feito junto às equipes nós verificamos que foram aproximadamente quatrocentas doses aplicadas na cidade toda. Nós estamos compilando os dados e divulgaremos um balanço na próxima sexta-feira, para sabermos com mais clareza sobre a adesão dos moradores à vacina”, explicou a enfermeira e coordenadora da Vigilância Epidemiológica, Carla Brito.

