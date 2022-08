A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Educação, lançou na noite desta terça-feira (30), no Teatro Municipal Lulu Benencase, o Programa Aluno Tutor em Tecnologia Google para os estudantes dos anos finais do Ensino Fundamental da rede pública municipal de Americana. O evento foi aberto pelo prefeito Chico Sardelli, acompanhado do vice Odir Demarchi, do secretário de Educação Vinicius Ghizini, com a presença do vice-presidente da Câmara dos Vereadores, Lucas Leoncine.

O programa faz parte do projeto de transformação digital iniciado em 2021 pela pasta, em parceria com a Colaborativa (empresa parceira do Google Cloud Specialization Education). O objetivo da iniciativa é preparar os estudantes para se apropriarem das ferramentas educacionais do Google, para que se tornem multiplicadores e apoiadores do uso dessas ferramentas em sala de aula.

O evento foi direcionado aos alunos selecionados, seus familiares e professores, e conduzida por especialistas em tecnologias educacionais da Colaborativa, que apresentaram o programa aos estudantes e discutiram a importância das habilidades digitais para a educação do Século XXI, para a formação cidadã e para a inserção no mercado de trabalho.

O prefeito Chico Sardelli comentou sobre a importância do programa: “Um dia importante na educação da cidade de Americana. Nós estamos investindo porque acreditamos que a educação é um elo transformador na vida das pessoas. Cem jovens hoje aqui tendo a oportunidade de serem escolhidos para poderem receber toda a questão tecnológica e moderna do que há de melhor no mundo. Estou muito feliz”, comemorou o prefeito Chico.

O secretário de Educação, Vinicius Ghizini, destacou a importância da tecnologia na educação: “A pandemia nos mostrou o quanto a tecnologia se tornou também uma ferramenta pedagógica essencial. É muito importante nós vermos os nossos alunos da rede municipal terem acesso ao que há de mais avançado. Agradeço a confiança depositada em mim pelo prefeito Chico Sardelli”, disse o secretário.

Programa Aluno Tutor

O Programa Aluno Tutor tem como objetivo capacitar os estudantes para que utilizem as ferramentas Google Workspace for Education em seu dia a dia, e para que possam auxiliar outros membros da comunidade escolar.

Na rede municipal de Americana, participam 100 alunos do 8º ano do Ensino Fundamental, de cinco Escolas da rede. Os estudantes terão acesso a um curso a distância, realizado em uma plataforma gamificada (Lúdicos Game), no qual aprenderão sobre as principais ferramentas do Google e participarão de encontros síncronos de formação, conduzidos por especialistas da Colaborativa.

Para receberem o certificado de alunos tutores, os estudantes precisarão realizar o curso na plataforma on-line, bem como realizar as atividades avaliativas ao final de cada encontro (os cenários práticos que irão compor o portfólio do curso). Ao final, eles irão, ainda, comprovar o atendimento a um profissional da rede, demonstrando, assim, que estão aptos a atuar como multiplicadores da cultura digital em suas escolas.

Americana Inteligente e Humana

Tendo em vista a importância da educação para a formação integral e crítica de cidadãos do futuro, o município de Americana adota, desde 2021, iniciativas que integram a capacitação de professores em ferramentas de tecnologia educacional Google. Além das formações direcionadas para diferentes segmentos (administrativo, Ensino Fundamental e Educação Infantil), a iniciativa, junto à Colaborativa, prevê também a capacitação dos alunos tutores, além do reconhecimento de escolas e, futuramente, da rede, com o selo de referência Google for Education.

Números do projeto:

Programa de Transformação Digital com início em 2021;

Até o momento, 929 educadores já realizaram as formações iniciais e estão em processo de capacitação continuada;

100 estudantes participarão do Programa Aluno Tutor, com carga horária total de 59h

Cursos Preparatórios para as Certificações Internacionais Google Educator (a serem realizados ao longo de 2022/2023):

Certificação Nível 1: 100 educadores

Certificação Nível 2: 60 educadores

Certificação Google Trainer: 15 educadores

Sobre a Colaborativa: A Colaborativa é uma assessoria educacional parceira oficial Premier do Google for Education. Apaixonados por inovação, por meio de programas, implementa e prepara pessoas para a utilização de tecnologias colaborativas como meio de tornar o processo de ensino e aprendizagem mais inclusivo e envolvente, transformando, assim, a educação do País. São oferecidos programas de desenvolvimento profissional usando tecnologias digitais colaborativas com significado e propósito para promover experiências centradas na aprendizagem, no aluno e no educador. O foco é na capacitação do corpo docente e de líderes educacionais para a transformação da sala de aula e da gestão, repensando modelos pedagógicos mais inovadores e que utilizam as tecnologias educacionais para potencializar a aprendizagem e promover a co-construção do conhecimento pela comunidade escolar.