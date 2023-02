Americana abre inscrições para ginástica artística masculina

Estão abertas as inscrições das escolinhas de ginástica artística masculina da Secretaria de Esportes de Americana. As aulas são gratuitas e destinadas para crianças entre 6 a 10 anos.

Os treinamentos acontecem de segunda a sexta-feira, das 15h às 19h, no Centro de Treinamento de Ginástica Artística de Americana, localizado no Complexo Poliesportivo Milton Fenley Azenha, o Centro Cívico.

Para se inscrever, basta se cadastrar no site da Prefeitura de Americana, no link www.americana.sp.gov.br/secretaria/esportes, ou comparecer na Secretaria de Esportes de Americana, na Rua Sergipe, 290, no Jardim Colina, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17h. Mais informações pelo telefone (19) 3406-6111.

“A Secretaria de Esportes de Americana conta com aulas gratuitas em diversas modalidades. O nosso objetivo é oferecer uma melhor qualidade de vida para nossas crianças e jovens”, ressaltou o secretário de Esporte, Marcio Leal.

Quem já efetuou o cadastro na escolinha esportiva de ginástica artística masculina e ainda não foi chamado, pode entrar em contato com a Secretaria de Esportes.

O Embaixador da Betfair analisou a possibilidade do técnico italiano comandar o Brasil no próximo ciclo de Copa do Mundo; o craque também comentou sobre o Galo na Pré-Libertadores e analisou o protagonismo de Germán Cano no Flu

Em entrevista à Betfair, o craque Rivaldo falou sobre a busca de um novo técnico para a Seleção Brasileira e comentou sobre a CBF utilizar Ramon Menezes, treinador da equipe Sub-20 que foi campeã do Sul-Americano Sub-20, como treinador interino até a decisão final sobre quem comandará o Brasil no ciclo da Copa do Mundo de 2026.

“Carlo Ancelotti foi meu treinador no Milan e tem um carinho muito especial com todos os jogadores de seu elenco, ele sempre demonstrou ter um carinho especial com os brasileiros. A contratação dele seria positiva pois o italiano é um técnico multicampeão que, com certeza, iria trazer muita experiência para o grupo de jogadores. Ainda assim, ele tem contrato com o Real Madrid e sua contratação não está garantida”, destacou Rivaldo à Betfair.

O ídolo da Seleção Brasileira e pentacampeão em 2002 também citou Jorge Jesus, ex-técnico campeão da Libertadores pelo Flamengo, como opção para o comando da seleção canarinho. “Eu vejo Jorge Jesus como outra boa opção já que deve terminar seu contrato na Turquia no final da temporada e, com certeza, aceitaria treinar a Seleção Brasileira pois possui uma boa identificação com o futebol brasileiro.”

Sobre a possibilidade de Ramon Menezes, técnico da equipe Sub-20 brasileira, ganhar a oportunidade de comandar a seleção principal no amistoso marcado contra o Marrocos, em março, Rivaldo acredita que o ex-jogador deverá figurar apenas como interino até a contratação de um novo treinador.

“Ele deverá orientar o time principal interinamente no amistoso contra Marrocos, na data FIFA de março. Eu acredito que a CBF parece estar buscando mesmo um técnico estrangeiro, focando no Carlo Ancelotti, então, mesmo que Ramon venha demonstrar ser efetivo nessas partidas, acredito que o técnico campeão Sul-Americano com a Seleção Brasileira Sub-20 não deverá seguir como técnico definitivo”, finalizou Rivaldo, em entrevista à Betfair.

Germán Cano terá sua oportunidade de ser chamado para a seleção argentina

Germán Cano dominou a artilharia do Brasil em 2022 marcando 44 gols pelo Fluminense e finalizou o ano em grande fase. Em 2023, com 35 anos recém-completados, o argentino já marcou cinco gols no Cariocão, dois deles no clássico contra o Vasco no final de semana, sendo um do meio de campo. Rivaldo analisou as chances do jogador do Flu de ser convocado por Lionel Scaloni, técnico da Seleção Argentina.

“O artilheiro do Fluminense está começando mais uma temporada em grande estilo. Mesmo com uma idade já mais avançada, não existe outro jogador argentino que faça tantos gols quanto ele pelo mundo”, afirmou Rivaldo.

“Acredito que, numa fase em que a Argentina tenha alguns amistosos para disputar, Lionel Scaloni irá premiar o jogador com uma convocação, dando a chance do atacante vestir a camisa alviceleste”, avaliou o pentacampeão à Betfair.

O craque ainda destacou o gol marcado no clássico contra o Vasco, quando o atacante pegou a bola no meio-campo e encobriu o goleiro, fazendo a torcida se render ainda mais ao talento do jogador argentino. “São muitos gols durante a temporada – alguns deles fantásticos como o desta semana contra o Vasco – e esse pode ser o momento ideal para ele ser chamado para a seleção campeã do mundo”, concluiu Rivaldo.