A Secretaria de Saúde de Americana iniciou, nesta quinta-feira (14), ações de nebulização de inseticida para eliminar o mosquito Aedes Aegypti, transmissor da dengue. Os trabalhos tiveram início no bairro Vila Bela e, posteriormente, serão estendidos para o bairro Antônio Zanaga, que concentra 65 casos da doença.

A nebulização está sendo feita por funcionários da empresa Sime Prag do Brasil, contratada pela prefeitura para atuar de forma conjunta com a equipe do PMCD (Programa Municipal de Controle da Dengue). Além da nebulização, uma equipe de 20 funcionários iniciou as visitas de casa em casa, com o objetivo de orientar a população e eliminar criadouros do mosquito transmissor. No sábado, os funcionários darão prosseguimento às duas atividades e, na segunda-feira (18), eles retornarão nessas áreas para concluir essa etapa dos trabalhos de combate à doença.

De janeiro até o dia 14 de abril, Americana registrou 484 casos positivos de dengue e dois óbitos. Segundo a Vigilância Epidemiológica, mais cinco óbitos estão sob análise, aguardando confirmação de exames laboratoriais. Desde janeiro até o dia 13 de abril, o município registrou 948 casos suspeitos de dengue, dos quais 484 foram confirmados (positivos), 380 foram descartados e 74 casos seguem aguardando resultados de exames.