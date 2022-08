Teve início nesta terça-feira (09) a formação em violência doméstica contra a criança e o adolescente para professores e gestores da rede municipal de ensino, ministrada pelo Prof. Dr. Sidney Aguilar Filho e promovida pela Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Educação.

O curso apresenta conceitos para auxiliar intervenções sociais de professores e gestores diante de casos de violência e exploração de crianças e adolescentes, oferecendo ferramentas para a reflexão sobre o uso sistemático da violência física e moral no país.

São oferecidas 95 vagas para a formação, com duração de 13 horas divididas entre encontros presenciais e remotos realizados às terças e quintas-feiras. As reuniões vão até o dia 08 de setembro.

“O Prof. Dr. Sidney possui vasta formação acadêmica e experiência na área, com menção honrosa no Prêmio Capes de Tese 2012 da área de Educação e Prêmio Fundação Carlos Chagas e da Fundação Conrado Wessel por sua contribuição à Educação brasileira. Para nós da Secretaria de Educação é uma satisfação contar com sua presença e conhecimentos para qualificarem ainda mais o trabalho desenvolvido nas escolas municipais de Americana, como preconiza o prefeito Chico Sardelli”, declarou o secretário de Educação, Vinicius Ghizini.

A formação utiliza bibliografia e dados contemporâneos sobre o tema, fortalecendo práticas educativas e políticas públicas capazes de garantir direitos inalienáveis a todo ser humano, como os direitos à aprendizagem, ao amor, à dignidade e à liberdade, que tendem a desaparecer em situações de violência e de exploração do trabalho.

Para a diretora da Unidade de Desenvolvimento Pedagógico da pasta, Neuza Aparecida Moro, o encontro trouxe a oportunidade de refletir sobre a temática da violência sob uma perspectiva multidisciplinar. “Esse olhar para o território gera incômodo diante da realidade e foi um dos objetivos do Professor Sidney nessa primeira formação: tirar-nos da zona de conforto e focarmos nosso olhar para violências intimidantes que comumente não vemos ou fazemos de conta que não vemos. Enquanto educadores, as pontuações do Professor Sidney feitas sobre o conceito de infância, o foco do olhar para a realidade e sua interlocução com o papel da educação ganham dimensão diante de nossa responsabilidade na ação direta e diária com as crianças e adolescentes que frequentam nossas escolas”, explicou.