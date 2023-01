O prefeito de Americana

Chico Sardelli anunciou nesta quarta-feira (11) a contratação de um serviço de hospedagem aos pacientes (e acompanhantes) que realizam tratamento contra o câncer no Hospital de Amor, em Barretos.

O contrato firmado com a empresa “Simone Girardi Pousada Barretos Eireli”, vencedora do processo licitatório, consiste na disposição de quartos para os pacientes e seus acompanhantes, além do café da manhã.

O anúncio foi feito no gabinete com a presença do vice-prefeito Odir Demarchi, da secretária de Fazenda Simone Inácio de França Bruno, do secretário adjunto de Saúde Fábio Joner, da diretora superintendente do Hospital Municipal, Lilian Godoi, da gerente do Fundo Municipal de Saúde, Juliana Toso Chagas Cantelli, além da empresária e presidente do Instituto Rosa do Bem, Maria Fernanda Grecco Meneghel.

Diferentemente da antiga casa de apoio que o município mantinha para essa finalidade, por meio de locação, o serviço atual vai proporcionar maior conforto, sendo que as acomodações são em apartamentos com banheiro, televisão, ventilador de teto, ar-condicionado, wi-fi, geladeira, toalha, roupa de cama, cozinha comunitária e a oferta de café simples.

“Nós tivemos a casa alugada, que foi importante, e agora vamos oferecer mais praticidade nesse atendimento dos pacientes. O nosso objetivo é atender e humanizar a saúde da nossa cidade. Quem ganha com isso é o usuário do SUS”, afirmou o prefeito Chico.

O valor de cada diária é de R$ 99,00 para duas pessoas e R$ 89,00 para uma pessoa, sendo a vaga para duas pessoas referente ao paciente e seu acompanhante. A oferta de vagas do contrato é de 500 diárias para cada uma das modalidades, mas será readequada de acordo com a demanda, pois o contrato poderá ter a quantidade alterada, caso esta oferta venha a ser insuficiente no decorrer de 2023.

O vice-prefeito Odir Demarchi comemorou o anúncio. “É um pedido antigo dos pacientes e que estamos conseguindo atender com muito carinho, humanizando cada vez mais o cuidado com a população”, disse Odir.

“É uma atitude digna perante os pacientes, que agora podem contar com o alicerce lá em Barretos, um ambiente onde eles podem se sentir acolhidos. Agora terão um lugar muito bom para eles ficarem, fico muito feliz, é um ganho para a cidade”, disse Fernanda.

“Além do conforto, a contratação de um serviço de hotelaria vai ampliar a oferta de vagas. Com isso, os pacientes e acompanhantes de Americana que necessitam do tratamento contra o câncer em Barretos terão uma assistência mais humanizada e digna”, afirmou o secretário adjunto Fábio Joner, que representou o secretário de Saúde Danilo Carvalho Oliveira durante o anúncio.

Além do serviço de hospedagem, a prefeitura de Americana oferece o transporte para muitos pacientes submetidos a tratamento contra o câncer. De acordo com o setor de transporte social, em 2022, a Secretaria de Saúde realizou o traslado de 639 pacientes e 304 acompanhantes ao município de Barretos.

UNACON

Embora Americana disponha de um serviço especializado em oncologia (Unacon), que oferece assistência de média complexidade, como quimioterapia e cirurgias de pequeno porte, há uma demanda de pacientes do município que é encaminhada diretamente ao Hospital de Amor pelo serviço de regulação estadual, considerando principalmente a complexidade do tratamento, bem como cirurgias de grande porte.

VACINAS COVID

Ministério da Saúde assinou, nesta sexta-feira (6), aditivo para a compra de mais 750 mil doses de vacinas Coronavac, produzidas pelo Instituto Butantan. Um novo aditivo deve ser assinado nos próximos dias, garantindo a compra de 2,6 milhões de doses no total.

As primeiras doses devem ser usadas para dar continuidade a vacinação de crianças de 3 a 11 anos.

