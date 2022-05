O time de Handebol adulto feminino de Americana conquistou ontem (22) sua primeira vitória no campeonato, vencendo a equipe de Hortolândia por 29 x 17, em partida disputada em Mogi Mirim pela Liga de Handebol do Estado de São Paulo (LHESP). A partida foi realizada no Clube Mogiano e o destaque ficou por conta de toda equipe que, através da dedicação conjunta, buscou o melhor resultado a cada jogada. “As meninas do handebol adulto estão de parabéns, foram lá, mostraram garra e confirmaram que o investimento no esporte de base é importantíssimo para elevar o nome de Americana”, declarou a secretária de Esportes, Grasiele Agostinho Rezende da Silva.

No jogo de estreia disputado no último dia 7, o Handebol adulto feminino de Americana terminou empatado em 29 x 29 contra a equipe de Limeira.