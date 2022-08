Os alunos de karatê do Instituto Jr. Dias, de Americana, participaram no domingo (21) da 7° Copa de Karatê, 5ª Etapa Acak, realizada no Ginásio de Esportes da Vila Popular, em Várzea Paulista, que contou com a participação de 450 atletas de várias cidades.

Americana esteve presente no evento esportivo com 16 atletas, que voltaram para casa com 17 medalhas: cinco de ouro, quatro de prata e oito de bronze.

Participaram das competições Marina Sofia Mathias Garcia, Jenyffer de Castro Joaquim, Miguel Santos Felix Ferreira, Marcos Vinicius de Carvalho, Laura dos Santos de Freitas, Nicolas de Brito, Raize Alves Innocêncio, Ederson Buzatto, Gabriel Marinho Lahr, Amanda Andrade de Araújo, Kael Andrade Vieira, Davi Menezes Marinho, Gabriela Morais Pinheiro da Silva, Gustavo dos Santos da Silva, Guilherme dos Santos da Silva e João Miguel de Souza, sob o comando de Bel Dias.

Confira os medalhistas:

– Davi Menezes Marinho – sub-10 masculino absoluto: bronze no kata e ouro na luta

– Laura Santos – sub-14 feminino até 3°kyu: prata no kata e bronze na luta

– Marina Sofia Garcia – sub-14 feminino 2°kyu acima: bronze no kata e ouro na luta

– Marcos Vinicius Carvalho – sênior masculino até 3°kiu: prata na luta

– Raize Alves Innocêncio – sênior feminino até 3°kyu: ouro no kata e ouro na luta

– Ederson Buzatto – master masculino até 3° kyu: bronze na luta

– Amanda Andrade de Araújo – sênior feminino de 7° a 5° kyu: ouro no kata e bronze na luta

– Jenyffer de Castro Joaquim – cadete feminino 2° kyu acima: bronze na luta

– Miguel dos Santos Félix – sub-12 masculino até 3° kyu: bronze na luta

– João Miguel de Souza – sub-14 masculino 2° kyu acima: prata no kata e prata na luta

– Gabriela Morais Pinheiro da Silva – sub-12 feminino até 3°kyu: bronze na luta.

O Instituto Junior Dias tem o apoio da Secretaria Municipal de Esportes de Americana.