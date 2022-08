A equipe de voleibol feminino de Americana garantiu vaga na final dos 64º Jogos Regionais da 4ª região esportiva, contra a cidade de Itatiba, no dia 3 de setembro, em jogo que acontecerá no Centro Cívico da Colina, às 17 horas.

A vaga foi conquistada depois dos bons resultados do final de semana. As meninas de Americana venceram Rio Claro por 2 sets a 1, com parciais de 26×24 a favor de Rio Claro e 13×25 e 14×16 para Americana.

O jogo contra Santa Bárbara d’Oeste foi mais disputado, mas Americana acabou vencendo por 3 sets a 2, perdendo o primeiro e o terceiro set por 25×23 e 25×20 e vencendo os outros três por 21×25, 17×25 e 6×15.

Acompanhe os outros resultados das equipes de Americana:

– Basquete sub-21 masculino

Venceu Leme por 65×49 e perdeu nas semifinais para Campinas, por 116×53. Agora, disputa a medalha de bronze contra Santa Cruz das Palmeiras, no dia 27 de agosto, às 14 horas, no Ginásio Municipal Mané Bortolotti, em Rio Claro.

– Biribol masculino

Venceu Casa Branca e Vargem Grande do Sul. Perdeu para Araras, Rio Claro e Mococa. Ficou em 4º lugar na competição.

– Futebol sub-20 masculino

Ganhou de Cordeirópolis por 2×0, mas foi eliminado nas quartas de final para Aguaí. No tempo normal, o jogo ficou empatado em zero a zero. A partida foi para os pênaltis, e Americana perdeu de 3×2.

– Vôlei de praia masculino

Perdeu de Mogi Mirim e venceu Mogi Guaçu. Nas oitavas de final, perdeu para Santa Bárbara d’Oeste.

Classificação final

Basquete feminino sub-21 – medalha de bronze

Badminton masculino – bronze

Tênis de mesa feminino – bronze

Tênis de mesa masculino – 4º lugar

Biribol masculino – 4º lugar

Malha – 5º lugar

Na classificação parcial, Americana conta com 32 pontos até o momento, figurando em 7º lugar na competição.