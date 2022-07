A cidade de Americana, interior do Estado de São Paulo, vai receber neste final de semana, entre sexta-feira e domingo, com entrada gratuita, o Festival do Torresmo Autêntico. O evento vai acontecer na FIDAM (Feira Industrial de Americana), localizada na Rua Emílio Leão Brambilla, 86 – Jardim Santana. A realização da festa é da Comedoria na Praça.

O Festival do Torresmo – mais alegre do Brasil – é uma feira gastronômica itinerante. O cardápio conta com vários tipos de torresmo, joelho de porco, costelinha suína, pernil e outros derivados da carne suína. Também apresenta gastronomia diversificada, como, por exemplo, costela fogo de chão, hambúrguer artesanal, crepe, churros, milk shake e cerveja artesanal.

A programação de shows é diversificada passando por vários estilos. Destaque para atrações como a banda Special Queen, que irá se apresentar na sexta-feira, às 20h; William Label faz show, às 16h, no sábado, assim como Marina Afarelli, às 19h. No domingo, às 18h, tem a apresentação da banda cover do Legião Urbana, Nova Legião, e da banda cover do Barão Vermelho, Vim de Marte, às 20h.

Também estará à disposição das crianças uma área kids e Pet Friendly. Para mais informações sobre o evento, acompanhe nas redes sociais: @festivaldotorresmoautentico

SERVIÇO

Evento: Festa do Torresmo

Data: 15 a 17 de julho

Horário: A partir das 12h

Local: FIDAM (Feira Industrial de Americana) – Rua Emílio Leão Brambilla, 86 – Jardim Santana – Americana/SP.

Valores: Entrada gratuita