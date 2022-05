O Centro de Memória Dionyzio de Campos, localizado no anexo do Casarão do Salto Grande, em Americana, recebe neste sábado (14), a Festa de Preto Velho “Cultuando Nossos Velhos Ancestrais”. O evento é organizado pela Tenda Umbandista Obaluaê e Caboclo Pena Preta “Casa de Cura” e pela Associação de Capoeira Motta e Cultura Afro (ACMCA), com o apoio da Secretaria de Cultura e Turismo de Americana (Sectur).

A festa ocorre no dia seguinte à data em que a Abolição da Escravatura no Brasil completa 200 anos. No dia 13 de maio de 1888, após seis dias de votações e debates no Congresso, a Princesa Isabel assinou a Lei Áurea, que decretou a libertação dos escravos no país.

A programação inclui roda de conversa “Tradição e Patrimônio”, apresentações de capoeira e de samba de roda e opções da culinária afro-brasileira. A Festa de Preto Velho ocorre a partir das 13h e os organizadores solicitam a doação voluntária de um quilo de alimento não perecível para ser doado a famílias em situação de vulnerabilidade social.

“O evento foi criado para envolver a comunidade e abordar a luta contra a intolerância religiosa e quaisquer preconceitos. O trabalho dos movimentos ligados à causa é forte e conhecido há muitos anos e vem ocupando os espaços públicos para promover e ampliar a conscientização”, declarou a secretária de Cultura e Turismo, Marcia Gonzaga Faria.

Serviço

Festa de Preto Velho “Cultuando Nossos Velhos Ancestrais”

Quando: 14 de maio, das 13h às 17h

Onde: Centro de Memória Dionyzio de Campos, Av. Nicolau João Abdalla, nº 5.260 – Salto Grande, Americana

Entrada franca