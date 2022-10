O prefeito de Americana Chico Sardelli participou nesta quinta-feira (20) do lançamento oficial da Tecnotêxtil Brasil 2023, feira internacional de tecnologia têxtil que será realizada de 7 a 10 de março do ano que vem em Americana, na sede da Fidam (Feira Industrial de Americana).

O anúncio ocorreu durante a Expodeps, feira de negócios do ramo de serviços que está sendo realizada no local pela ACIA (Associação Comercial e Industrial). Chico estava acompanhado do vice-prefeito Odir Demarchi, da secretária de Cultura e Turismo Marcia Gonzaga Faria e do secretário de Desenvolvimento Econômico Rafael de Barros, que ministrou palestra também nesta terça dentro do Fórum de Internacionalização de Empresas (leia abaixo).

A vinda da Tecnotêxtil para Americana já havia sido confirmada em agosto. Nesta quinta, o diretor-presidente da Febratex Group, responsável pelo evento, Hélvio Roberto Pompeo Madeira, participou do lançamento oficial e ressaltou a importância de Americana no cenário têxtil.

“Estamos trazendo para Americana, o polo têxtil do Estado, essa importante feira, para que toda a cadeia industrial possa visualizar as máquinas e equipamentos em funcionamento, para que os empresários possam saber de fato o que a tecnologia pode fazer pela nossa indústria têxtil. Hoje, estamos competindo com o mundo, e somente através da tecnologia teremos condições de realmente competir”, afirmou Pompeo.

O prefeito Chico Sardelli comemorou a vinda do evento para a cidade e destacou o DNA industrial da cidade.

“Americana tem muita tradição no ramo têxtil, passamos por altos e baixos ao longo da história, mas estamos vendo essa retomada acontecer, prova disso é a vinda da Tecnotêxtil para a nossa cidade, reunindo o que há de mais moderno aqui na Fidam. Agradecemos por escolherem nossa cidade e tenho certeza que será um grande evento”, afirmou.

O vice-prefeito Odir Demarchi citou os benefícios diretos que o evento trará para a cidade.

“Uma feira desse porte gera muitas oportunidades de negócios para as empresas de Americana, coloca nossa cidade como ponto principal no mapa desse ramo. Além disso, é um evento que reúne milhares de pessoas de várias partes do país e do mundo, movimentando a nossa economia no setor hoteleiro e gastronômico”, disse Odir.

PALESTRA

Além do lançamento da feira, o secretário de Desenvolvimento Econômico de Americana, Rafael de Barros, realizou uma palestra durante o Fórum de Internacionalização de Empresas, realizado dentro da Expodeps.

No evento, o secretário falou sobre os projetos que a secretaria de desenvolvimento econômico vem realizando na atração de empresas, fortalecimento das empresas que já estão no município e na geração de renda e empregos.

Barros falou também sobre o Peiex (Programa de Qualificação para Exportação), oferecido pela pasta em parceria com a Apex-Brasil, que dá suporte gratuito a empresas que buscam exportar suas mercadorias.