Americana fecha parceria para aulas gratuitas de Yoga

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Esportes, passará a disponibilizar aulas de Yoga gratuitas à população. Uma parceria foi fechada nesta quarta-feira (15), pelo secretário de Esportes, Marcio Henrique Leal, com a professora de Hatha Yoga, Grazielle Vilela, do K.Alma Yoga Studio.

O projeto “Yoga Para Todos” oferecerá aulas às segundas-feiras, das 8h às 9h, no Centro de Cultura e Lazer (CCL), na Avenida Brasil, nº 1.293. Inicialmente, as aulas atenderão 20 alunos, a partir de 13 anos. As inscrições serão realizadas diretamente com a professora Grazielle pelo telefone (19) 99287-5577.

“Vejo no esporte, não só resultados, mas a oportunidade de cuidar da saúde da população através das modalidades esportivas. Quando surgiu a oportunidade da parceria, não pensei duas

vezes, pois o Yoga cuida da saúde física e mental, melhorando a vida das pessoas que a praticam. Que essa parceria perdure por muitos anos”, destacou o secretário de Esportes, Marcio Leal.

Praticar Yoga acelera o metabolismo, diminuindo o estresse e a ansiedade. Entre os diversos benefícios, estão a regulação do sono e o controle do nível de açúcar no sangue, proporcionando o emagrecimento.

“Sempre sonhei em levar o Yoga para um trabalho social, proporcionando aulas gratuitas e oportunidades para as pessoas. Estou muito feliz com essa parceria do meu Studio de Yoga

K.Alma”, comemorou a professora Grazielle Vilela.

Formada pelo Instituto de Ensino e Pesquisas de Yoga (IEPY), junto com a Escola Kaivalyadhama na Índia, Grazielle busca oferecer aos alunos a oportunidade de respeitar e explorar as suas limitações e emoções. “O Yoga é uma ferramenta universal transformadora, que ajuda as pessoas a interpretar a vida sob diferentes perspectivas”, destacou a professora.