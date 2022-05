A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Educação, publicou esta semana a quinta convocação dos candidatos aprovados no processo seletivo simplificado para a contratação de professores temporários. A lista está disponível no Diário Oficial do município, acessível pelo link www.americana.sp.gov.br.

Hoje foram convocados 53 candidatos aprovados para o cargo de Professor Educação Básica 1 – Ensino Fundamental, que devem comparecer na sede da secretaria na próxima segunda-feira (23) às 8h30, para manifestarem o interesse na contratação. O não comparecimento na data e hora definidos implicará na desistência do candidato e a vaga será repassada ao candidato seguinte.

Os professores temporários irão substituir profissionais efetivos e suprir vacâncias, licenças, afastamentos e ausências, até a realização de concurso público para a contratação de professores – o que deve ocorrer ainda neste ano. Também há previsão de contratação de psicólogos e assistentes sociais para atuarem nas escolas, igualmente por meio de concurso público.

“Estamos executando o planejamento estabelecido pelos técnicos da Seduc para reforçar o quadro de educadores e qualificar ainda mais a educação em Americana, conforme a determinação do prefeito Chico Sardelli”, declarou o secretário de Educação, Vinicius Ghizini.

Foram convocados profissionais aprovados para os cargos de Professor Educação Básica 1 – Ensino Fundamental, Professor de Educação Básica 2 – Ensino Fundamental – Ciências Físicas e Biológicas, Professor de Creche – Educação Infantil e Professor de Educação Básica 1 – Educação Infantil.

A Secretaria de Educação de Americana está localizada à Rua dos Professores, 40, no Centro.