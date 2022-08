A Prefeitura de Americana deu início aos serviços de manutenção, revitalização e implantação de sinalização viária no município, visando a segurança de motoristas e pedestres. Nesta sexta-feira (19), a empresa Sinalizadora Paulista, contratada para executar as obras, fez uma apresentação da qualidade do trabalho que será feito nas vias públicas, revitalizando a sinalização de solo na Rua São Sebastião, nas proximidades do Cemitério da Saudade. O prefeito Chico Sardelli e o vice-prefeito Odir Demarchi acompanharam o serviço.

Segundo o secretário adjunto da Unidade de Transportes e Sistema Viário (Utransv), Pedro Peol, a empresa irá desenvolver o trabalho no prazo de um ano. “Será feita sinalização de solo e substituição de placas de trânsito. Fizemos uma apresentação da qualidade do serviço na Rua São Sebastião. As melhorias serão realizadas em várias vias da cidade, com o objetivo de proporcionar um trânsito mais seguro para todos”, explicou Peol.

Os serviços serão executados em todas as regiões da cidade. Nas principais avenidas, que têm um grande fluxo de veículos, o trabalho será programado no período noturno para não prejudicar o trânsito, informou Peol.

A Prefeitura irá investir R$ 9.275.000,00 nas melhorias.