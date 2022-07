O prefeito Chico Sardelli anunciou nesta sexta-feira (22) o recebimento de uma emenda parlamentar no valor de R$ 500 mil para realização de cirurgias eletivas no Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi. A verba foi destinada pelo deputado estadual Alex de Madureira, que esteve no gabinete do prefeito nesta sexta para falar sobre o tema. O vice-prefeito Odir Demarchi acompanhou o encontro.

As verbas destinadas pelo deputado a Americana já estão à disposição do município e serão utilizadas para realização de cirurgias eletivas de pequeno e médio portes. Esses procedimentos estavam suspensos na cidade e foram retomados em 2022. Além disso, houve o impacto da pandemia da Covid-19, que fez a fila aumentar.

Com a confirmação do valor, agora, a Secretaria de Saúde fará uma análise da fila de cirurgias, priorizando o atendimento com base no tempo de espera e também no estado de saúde do paciente.

O prefeito Chico Sardelli agradeceu ao deputado Alex de Madureira e ao vereador Thiago Brochi, que intermediou a emenda junto ao parlamentar.

“Fico muito contente com esse anúncio, que vai permitir acelerar a fila das cirurgias eletivas na nossa cidade, um trabalho que estamos retomando com muito esforço após vários anos parado. Agradeço ao deputado pela parceria com Americana em mais essa ação ligada à saúde”, disse Chico.

O vice-prefeito Odir Demarchi comemorou a notícia. “Sabemos que muitas pessoas estão há anos esperando por cirurgias em Americana e agora poderão ser contempladas. É muito gratificante, porque saúde é uma prioridade para nossa gestão”, disse.

O deputado estadual Alex de Madureira destacou que a retomada das cirurgias tem sido uma demanda de várias cidades. “A gente sabe que é necessário, porque durante a pandemia nós ficamos com as cirurgias eletivas paradas por conta do atendimento das pessoas com Covid-19 e agora Americana vai poder acelerar esse trabalho com esse recurso, então fico feliz em poder ver um recurso bem utilizado, como é sempre na cidade de Americana”, afirmou o deputado.

Responsável pela intermediação da emenda junto ao deputado, o vereador Thiago Brochi citou a importância desse diálogo com parlamentares. “É uma notícia de extrema importância, mais uma verba para aquelas pessoas que mais precisam. Parabéns ao prefeito Chico que sempre nos cobra para que a gente busque apoio junto aos deputados para trazer verbas para Americana”, disse.

Também acompanharam o anúncio o secretário-adjunto de Saúde, Fábio Joner, a superintendente da Fusame (Fundação Saúde de Americana), Lilian Godoi e o presidente da Fusame, Fábio Beretta Rossi.