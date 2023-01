A CPFL Paulista abre, na segunda-feira, 2 de janeiro, as inscrições para nova turma mista da Escola de Eletricistas de Rede de Distribuição Elétrica. A capacitação, em parceria com a Elo Energia, conta com 20 vagas e receberá inscrições por meio do link https://forms.office.com/r/wtMQKkAPKK.

As aulas on-line começam em 20 de março e terminam em 21 de abril. Na sequência, iniciam as aulas práticas, presenciais, com previsão de término em 21 de julho. Nesse período, a capacitação acontece no Centro de Treinamento da CPFL em Americana, na rua Benjamin Constant, 148.

Processo seletivo: É preciso ter no mínimo 19 anos, ensino fundamental completo, Carteira Nacional de Habilitação (CNH) de categoria B, válida e definitiva, e residir em Americana, Cosmópolis, Capivari, Monte Mor, Piracicaba, Sumaré e Hortolândia. Entre janeiro e março, os candidatos passarão por entrevistas/teste psicológico online, teste prático de altura e avaliação médica.

A participação no curso não garante vaga no quadro de colaboradores do Grupo CPFL.

Serviço

Inscrições: até 26 de janeiro pelo link https://forms.office.com/r/wtMQKkAPKK.

Período das aulas: 20/03 a 21/07

Horário: segunda a sexta, das 18h às 22h. Aos sábados das 8h às 17h.

Local: Centro de Treinamento CPFL: Rua Benjamin Constant, 148 – Centro/ Americana