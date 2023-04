Americana e Santa Bárbara iniciam campanha contra a gripe

Americana inicia campanha contra a gripe na segunda-feira

A Secretaria de Saúde de Americana inicia, na próxima segunda-feira (10), a campanha de vacinação contra a gripe, que deve seguir até o dia 31 de maio. Por enquanto, a vacina estará disponível aos idosos com 60 anos ou mais e às crianças na faixa etária de seis meses a menores de seis anos (cinco anos, 11 meses e 29 dias) .

A vacinação acontece em todas as unidades básicas de saúde, de segunda à sexta-feira, das 8h30 às 16h. A vacina contra a gripe não exige nenhum intervalo em relação aos outros imunizantes do calendário anual, inclusive contra a Covid-19. Portanto, ela pode ser aplicada de forma concomitante às demais vacinas.

Os idosos devem comparecer à unidade básica de saúde munidos de documento com foto; já em relação às crianças, além do documento, os pais (ou responsável legal) devem apresentar, obrigatoriamente, a carteira de vacinação de rotina da criança.

Os demais grupos populacionais, que serão gradativamente inseridos no cronograma da campanha, também deverão apresentar documento com foto, além de comprovação de vínculo trabalhista, no caso dos trabalhadores de saúde, caminhoneiros, professores e trabalhadores do transporte coletivo.

Neste ano, a Secretaria Estadual da Saúde decidiu não escalonar as aplicações, ou seja, estipular os grupos prioritários para receber a dose. Nesse caso, coube aos municípios definir a sua logística e estratégia para a campanha, considerando as suas especificidades técnicas e operacionais.

Em Americana, a Vigilância Epidemiológica decidiu pelo escalonamento, para organizar as aplicações e evitar aglomerações.

Cronograma

A partir do dia 17 de abril serão contemplados os portadores de deficiência permanente, gestantes e puérperas, portadores de comorbidades e os trabalhadores de saúde.

No dia 24, a Vigilância passa a disponibilizar a vacina aos professores do ensino regular (público e privado), integrantes das forças de segurança, salvamento e forças armadas, caminhoneiros, trabalhadores do transporte coletivo, portuários, funcionários do sistema prisional, indígenas não aldeados e indivíduos privados de liberdade.

Metas

A estratégia de vacinação contra a gripe foi incorporada no Programa Nacional de Imunizações em 1999, com o propósito de reduzir internações, complicações e mortes na população-alvo para a vacinação.

A meta da campanha é vacinar 90% dos indivíduos de cada grupo elegível para a vacina. No estado de São Paulo, a estimativa é de que 18,5 milhões de pessoas sejam vacinadas durante a campanha.

Já em Americana, a Vigilância Epidemiológica trabalha com a perspectiva de vacinar em torno de 87 mil pessoas, considerando todos os grupos elegíveis para toda a campanha.

Campanha de Vacinação contra a Gripe inicia na segunda-feira (10) em Santa Bárbara

A Campanha de Vacinação contra a Gripe em Santa Bárbara d’Oeste iniciará na próxima segunda-feira (10). As doses estarão disponíveis para os grupos prioritários nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) da lista abaixo, de segunda a sexta-feira, sem necessidade de agendamento. Vale ressaltar que o horário de vacinação das crianças será diferente dos demais públicos em algumas unidades. A iniciativa segue as determinações do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado da Saúde, que definem os públicos-alvo.

Estão aptos a receber a vacina contra a Influenza (gripe) os seguintes grupos: crianças de 6 meses até 5 anos, 11 meses e 29 dias, trabalhadores da saúde, gestantes e puérperas (mulheres no período de até 45 dias após o parto), idosos de 60 anos ou mais de idade, professores do ensino básico a superior, pessoas portadoras de doenças crônicas e outras condições clínicas especiais, pessoas com deficiência permanente, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário, trabalhadores portuários, forças de segurança e salvamento, forças armadas, funcionários do sistema prisional, população privada de liberdade, adolescentes e jovens sob medidas socioeducativas, povos indígenas e povos e comunidades tradicionais quilombolas.

Quem for a algum posto receber a vacina contra a Covid-19 poderá receber simultaneamente a vacina contra a Influenza de forma segura. Para as pessoas que foram diagnosticadas com Covid-19, a recomendação é aguardar um intervalo de 30 dias depois da recuperação do quadro clínico para buscar a imunização contra a Influenza.

Confira os locais e horários para a vacinação contra a gripe em Santa Bárbara d’Oeste:

Crianças de 6 meses até 5 anos, 11 meses e 29 dias

• UBS do São Fernando | Rua do Centeio, 38, Jardim São Fernando | Telefones: 3457.4981 / 3458.2686

Segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11 horas e das 13 horas às 15h30

• UBS da Cidade Nova | Rua Salvador, 466, Cidade Nova | Telefones: 3457.4856 / 3457.8054

Segunda a sexta-feira, das 7h30 horas às 18 horas

• UBS do São Francisco | Rua Cariris, 400, Jardim São Francisco 2/Santa Rita | Telefones: 3454.0910 / 3463.9193

Segunda a sexta-feira, das 7h30 às 12h30

• UBS do 31 de Março | Rua 23 de Maio, 196, 31 de Março | Telefones: 3454.6515 / 3454.1279

Segunda a sexta-feira, das 7h30 às 12 horas e das 13 às 16 horas

• UBS do Jardim Europa | Rua Portugal, 522, Jardim Europa | Telefones: 3457.4954 / 3458.4745

Segunda a sexta-feira, das 7h30 às 12h30

• UBS do Jardim Laudissi/Romano | Rua Profeta Jeremias, 140, Laudissi/Romano | Telefones: 3454.4885 / 3454.3803

Segunda a sexta-feira, das 11 às 16 horas

• UBS do Planalto do Sol 2 | Rua Mombuca, 385, Planalto do Sol 2 | Telefones: 3457.3675 / 3454.5798

Segunda a sexta-feira, das 7h30 às 16 horas

• UBS do Mollon | Rua do Cobre, 850, Mollon | Telefones: 3457.5021 / 3458.6861

Segunda a sexta-feira, das 7h30 às 16 horas

• UBS da Linópolis (Centro de Saúde II) | Avenida Sabato Ronsini, 203, Vila Linópolis | Telefones: 3454.1107

Segunda a sexta-feira, das 7h30 às 13h / 14 às 15h30

• UBS do Cruzeiro do Sul | Rua Coronel Hélio Caldas, 57, Cruzeiro do Sul | Telefone: 3454.5669 / 3454.5224

Segunda a sexta-feira, das 12 às 15h30

• UBS Regional Zona Sul | Rua José Calixto, 100, Santa Rita | Telefones: 3454-5178 / 3463-5468

Segunda a sexta-feira, das 7h30 às 16 horas

• UBS do Jardim Esmeralda | Rua Ribeirão Preto, 110, Jardim Esmeralda | Telefones: 3457.5072 / 3454.4140

Segunda a sexta-feira, das 7h30 às 16 horas

• UBS do Grego/Furlan | Rua Arthur Amaral, 30, Vila Grego/Residencial Furlan | Telefones: 3454.8402/ 3463.1108

Segunda a sexta-feira, das 7h30 às 12h30

Demais públicos:

• UBS do São Fernando | Rua do Centeio, 38, Jardim São Fernando | Telefones: 3457.4981 / 3458.2686

Segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11 horas e das 13 horas às 15h30

• UBS da Cidade Nova | Rua Salvador, 466, Cidade Nova | Telefones: 3457.4856 / 3457.8054

Segunda a sexta-feira, das 13 horas às 17h30

• UBS do São Francisco | Rua Cariris, 400, Jardim São Francisco 2/Santa Rita | Telefones: 3454.0910 / 3463.9193

Segunda a sexta-feira, das 7h30 às 12h30

• UBS do 31 de Março | Rua 23 de Maio, 196, 31 de Março | Telefones: 3454.6515 / 3454.1279

Segunda a sexta-feira, das 7h30 às 12 horas e das 13 às 15 horas

• UBS do Jardim Europa | Rua Portugal, 522, Jardim Europa | Telefones: 3457.4954 / 3458.4745

Segunda a sexta-feira, das 13 horas às 17h30

• UBS do Jardim Laudissi/Romano | Rua Profeta Jeremias, 140, Laudissi/Romano | Telefones: 3454.4885 / 3454.3803

Segunda a sexta-feira, das 10h30 às 15 horas

• UBS do Planalto do Sol 2 | Rua Mombuca, 385, Planalto do Sol 2 | Telefones: 3457.3675 / 3454.5798

Segunda a sexta-feira, das 7h30 às 15 horas

• UBS do Mollon | Rua do Cobre, 850, Mollon | Telefones: 3457.5021 / 3458.6861

Segunda a sexta-feira, das 7h30 às 15 horas

• UBS da Linópolis (Centro de Saúde II) | Avenida Sabato Ronsini, 203, Vila Linópolis | Telefones: 3454.1107

Segunda a sexta-feira, das 7h30 às 12h30

• UBS do Cruzeiro do Sul | Rua Coronel Hélio Caldas, 57, Cruzeiro do Sul | Telefone: 3454.5669 / 3454.5224

Segunda a sexta-feira, das 7h30 às 15 horas

• UBS Regional Zona Sul | Rua José Calixto, 100, Santa Rita | Telefones: 3454-5178 / 3463-5468

Segunda a sexta-feira, das 7h30 às 15 horas

• UBS do Jardim Esmeralda | Rua Ribeirão Preto, 110, Jardim Esmeralda | Telefones: 3457.5072 / 3454.4140

Segunda a sexta-feira, das 7h30 às 15h30

• UBS do Grego/Furlan | Rua Arthur Amaral, 30, Vila Grego/Residencial Furlan | Telefones: 3454.8402/ 3463.1108

Segunda a sexta-feira, das 7h30 às 12h30

