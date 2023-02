Americana e Santa Bárbara estudam novo Refis para 2023

AMERICANA.

Em resposta a um requerimento de autoria do vereador Juninho Dias (MDB), a prefeitura confirmou a realização do Programa REFIS para 2023. “Em atendimento ao meu requerimento de nº 3 de 2023, a Prefeitura de Americana confirmou que está em fase de finalização do projeto de lei para que seja realizado o REFIS, programa que permite o parcelamento de dívidas, com desconto em juros e multas. No documento, a Prefeitura confirmou a importância e o alcance do programa, reforçando que cerca de 300 milhões de reais poderão compor esse programa no ano de 2023. Um programa esperado por muitos munícipes para quitar suas dívidas e que vem aí”, disse o parlamentar.

VEJA TAMBÉM: Americana tem processo seletivo para 79 vagas; porteiro e limpeza

SANTA BÁRBARA.

Em resposta ao Requerimento 31/2023, de autoria do vereador José Luis Fornasari, o Joi (PV), a Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste confirmou que estuda a possibilidade de implantação do Refis (Programa de Recuperação Fiscal) em 2023. A Administração Municipal, no entanto, não informou quando esse programa seria implantado ao longo deste ano.

“O Refis é vantajoso tanto para os munícipes que precisam regularizar suas contas, pagando suas dívidas com a Prefeitura, quanto para os cofres públicos, que podem receber valores consideráveis num curto período”, afirmou Joi, lembrando que no próximo ano, pelo fato de ser período eleitoral, a Prefeitura ficará impossibilitada de conceder esse tipo de benefício.

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento