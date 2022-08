Americana vai sediar, em 2023, uma das maiores feiras de tecnologia têxtil da América Latina, a Tecnotextil. O secretário de Desenvolvimento Econômico de Americana, Rafael de Barros, recebeu a confirmação na noite desta quinta-feira (25), em Blumenau (SC), durante a Febratex (Feira Brasileira para Indústria Têxtil e de Confecção), também com a presença do presidente da Fidam, Leandro Zanini. O evento já tem data definida, e será realizado de 7 a 10 de março, no espaço da Fidam.

A Tecnotextil é considerada um centro de oportunidades de concretização de negócios e atualização de conhecimento e reúne os últimos lançamentos em tecnologia, máquinas, equipamentos, insumos e matéria-prima.

Os preparativos para a realização da feira já foram iniciados e, nos próximos dias, Hélvio Roberto Pompeo Madeira, diretor-presidente da Febratex Group, estará em Americana para acertar detalhes com autoridades locais.

“O evento é muito importante e tem a capacidade de fomentar o turismo de negócios, incrementar o comércio local, principalmente a rede hoteleira e gastronômica, e de movimentar a Fidam”, concluiu o secretário de Desenvolvimento Econômico de Americana, Rafael de Barros.