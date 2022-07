A cidade de Americana ficou em sétimo lugar entre 5.565 municípios do país, e em primeiro lugar no Estado de São Paulo, segundo o Ranking das Melhores Cidades do Brasil, publicado nesta quinta-feira (30), pela revista IstoÉ.

O estudo foi elaborado pela Austin Rating em parceria com a Editora Três, onde foram analisados 281 indicadores relacionados às áreas social, econômica, fiscal e digital, e permite hierarquizar as cidades com foco na igualdade das oportunidades entre seus habitantes.

Para elaborar o Ranking, foram analisados dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Secretaria do Tesouro Nacional (STN), Datasus, Departamento Nacional de Trânsito (Denatran), Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio (MDIC), Ministério do Trabalho e Emprego (TEM), entre outros.

“Eu e O Odir ficamos muito contentes em receber essa notícia, que comprova que estamos no caminho certo na construção de uma cidade mais humana e inteligente. Essa conquista é resultado de um trabalho sério de toda a nossa equipe e dos servidores públicos que não medem esforços para oferecer um atendimento de qualidade para a nossa população. Vamos continuar trabalhando nesse sentido. Estou muito feliz, mas quero mais”, comemorou o prefeito Chico Sardelli.