Os aficionados por skate têm uma boa oportunidade para praticar o esporte no final de semana. No domingo (7), a Secretaria de Esportes de Americana promove o Skate Day, a partir das 9 horas, na Avenida Antonio Pinto Duarte. A ação tem o apoio da Loyal Skate Shop. O evento é destinado a pessoas de todas as idades, e não é necessário se inscrever previamente. Engana-se quem pensa que a prática do skate é somente para adolescentes que gostam de esportes radicais. Ele pode ser praticado por pessoas de qualquer idade e traz vários benefícios ao condicionamento físico e mental.

Entre as vantagens, estão o aumento da flexibilidade e resistência física, fortalecimento do coração e das articulações, queima de calorias, melhora na formação dos músculos das pernas e dos glúteos, diminuição do estresse e aumento da concentração. O Skate Day faz parte do Projeto Esporte e Lazer na Cidade, que realiza atividades recreativas e esportivas na Avenida Antonio Pinto Duarte, que fica fechada ao tráfego de veículos aos domingos, das 6 às 20 horas.

O projeto conta com o apoio da Guarda Municipal e da Unidade de Transportes e Sistema Viário, que atuam na organização do tráfego, na interdição da via e na segurança dos participantes.