Nesta quinta-feira (1º), foi realizada na Casa dos Conselhos a primeira capacitação para o Comitê Americana Pró 60+, coordenado pela Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, referente à elaboração de protocolos e fluxos de atendimento à pessoa idosa vítima de violência.

Neste primeiro encontro foram abordados os temas “Quem é a pessoa idosa no Brasil”, “Histórico das políticas para a pessoa idosa” e o decreto municipal nº 12.998/22, que institui o Programa Municipal de Prevenção e Enfrentamento à Violência Contra a Pessoa Idosa e Proteção e Defesa dos seus Direitos Fundamentais.

A capacitação foi realizada pelo professor Félix Siriani, que estava representando o Centro Educacional D’Paula, empresa vencedora da licitação que será paga com recursos do Fundo Municipal do Idoso, mediante deliberação do Conselho Municipal do Idoso.

Fazem parte do Comitê Americana Pró 60+ representantes da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos; da Secretaria de Saúde; da Fundação de Saúde de Americana (FUSAME); da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano; da Secretaria de Cultura e Turismo; Secretaria de Esportes; da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos; da Secretaria de Educação; do Procon; da Guarda Municipal de Americana (GAMA); e do Conselho Municipal do Idoso (COMID).

No entanto, os encontros são abertos a todos os funcionários públicos, técnicos das organizações da sociedade civil, estudantes e demais interessados que atuem no atendimento à pessoa idosa. As próximas capacitações serão nos dias 05, 08, 12, 15 e 19 de dezembro, das 8 às 12 horas, na Casa dos Conselhos.

Mais informações pelo telefone da Secretaria de Assistência Social (19) 3471-6770. A Casa dos Conselhos fica na Rua Ibirapuera, nº 70, no Jardim Ipiranga.