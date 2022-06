A Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH) da Prefeitura de Americana vai promover, no sábado (4/6), das 13h às 17h, o evento “Família Acolhedora”, no Centro de Cultura e Lazer (CCL), na Avenida Brasil, 1293. A atividade, aberta ao público, tem o objetivo de apresentar à população informações sobre o Serviço de Acolhimento Familiar desenvolvido pelo município e contará com diversas atrações, como teatro, pintura de rosto, entre outras.

Segundo a secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Juliani Hellen Munhoz Fernandes, o evento será importante para a mobilização de famílias para a capacitação e habilitação ao programa Família Acolhedora. “A convivência familiar é um direito que as crianças e adolescentes devem ter e estamos buscando com o evento ampliar a oferta do serviço no município. É muito gratificante e louvável acolher uma criança ou adolescente que não pode contar com a sua família biológica”, disse.

O Serviço de Acolhimento Familiar integra o Sistema Único de Assistência Social (SUAS). É desenvolvido em parceria entre a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos e a Associação de Promoção e Assistência de Americana (APAM). As famílias podem se candidatar ao acolhimento provisório de crianças e adolescentes, enquanto a família biológica é trabalhada para recebê-los de volta ou, na impossibilidade, poderem aguardar a adoção.

O que é o Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora?

É um serviço tipificado pelo Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) que integra a proteção social especial de alta complexidade.

Consiste na organização de acolhimento de crianças e adolescentes, afastados da família por medida judicial, em residência de famílias acolhedoras selecionadas, capacitadas e cadastradas.

O Serviço é referenciado ao Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), tendo como parceiros imediatos, órgão gestor do SUAS no município (Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos) Ministério Público, Vara da Infância e Juventude e Conselho Tutelar.

As famílias acolhedoras deverão ter disponibilidade afetiva bem como condições de receber as crianças e adolescentes em suas casas, mantê-las seguras, com dignidade, garantindo a manutenção dos direitos básicos necessários ao processo de crescimento e desenvolvimento, oferecendo meios necessários à saúde, educação, alimentação, assim como a manutenção do vínculo com a família de origem.

Todo o processo de acolhimento e reintegração familiar será trabalhado por um período de até 18 meses (previsto no ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente), podendo ser estendido mediante ordem judicial. O desligamento da criança/adolescente acontecerá mediante a organização da família de origem/extensa, e caso isso não aconteça, a criança/adolescente irá para adoção ou, em último caso, para acolhimento institucional (modalidade abrigo).

Quem pode participar?

– Pessoas ou famílias que não tenha intenção de adotar e não estejam no Cadastro Nacional de Adoção;

– Ser maior de 21 anos e máximo de 65 anos, sem restrição quanto ao sexo e estado civil;

– Ser pelo menos 16 anos mais velho do que o acolhido;

– Comprovar moradia fixa na cidade de Americana há mais de dois anos;

– Gozar de boa saúde física e mental;

– Não estar respondendo a processo judicial.

Para saber mais sobre como ser uma Família Acolhedora basta entrar em contato com a APAM pelo (19) 9 9927-9585 ou pelo e-mail: [email protected]