Americana ganhou o certificado de Destaque do Ano na categoria vídeo e podcast do Projeto Gota d’Água 2022, promovido pelo Consórcio PCJ – Consórcio Intermunicipal das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí. A final do concurso foi realizada nesta quarta-feira (14), na sede do Museu da Água, localizado em Indaiatuba, onde Americana concorreu com 20 municípios da Bacia PCJ. O certificado foi entregue à diretora da Unidade de Educação Ambiental, Kátia Birke, e apresentado ao prefeito Chico Sardelli.

Na categoria vídeo, a produção “Seja Você a Mudança”, elaborada pela equipe da Unidade de Educação Ambiental e Planejamento com o apoio da Secretaria de Educação, recebeu o certificado de menção honrosa, ficando entre os cinco melhores vídeos do ano. O trabalho pode ser visto no link: https://www.youtube.com/watch?v=E9hvZaEqvJM Já na categoria podcast, a produção “Água, Mudanças Climáticas e Meio Ambiente”, desenvolvido pelos alunos da Escola Estadual Clarice Costa Conti, recebeu o prêmio na segunda colocação. “Fico contente em ver Americana recebendo mais um prêmio importante no Meio Ambiente, comprovando a qualidade do nosso trabalho na área de educação ambiental. Agradeço e parabenizo toda a equipe da Secretaria de Meio Ambiente pela conquista”, disse Chico. O secretário de Meio Ambiente, Fabio Renato de Oliveira, ressaltou a importância da conquista para a cidade. “A participação no Projeto Gota d’Água é um estímulo muito importante para o fortalecimento das ações de educação ambiental desenvolvidas no município junto às escolas, alunos e comunidade. Quero agradecer a todos os parceiros que nos ajudaram”, concluiu. O Projeto Gota d Água 2022 tem como objetivo sensibilizar sobre os impactos gerados pelo aquecimento global à vida cotidiana e à disponibilidade hídrica.