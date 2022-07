Quando pensamos em poluição do ar, na maioria das vezes temos a tendência de associá-la a grandes polos industriais. Porém não se trata apenas disso. Existem também outros fatores envolvendo a emissão de gases poluentes, como as queimadas que podem surgir por meio de causas naturais ou pela ação do homem.

Para evitar e diminuir essas ações, a Prefeitura de Americana possui canais de comunicação pelos quais a população pode entrar em contato e denunciar. Basta ligar para o SAC (Serviço de Atendimento ao Cidadão) no 3475-9024; para a Secretaria de Meio Ambiente, no 3471-7770; ou para o Grupo de Proteção Ambiental (GPA), nos números 153 e 3407-0513.

Atualmente, existem leis que proíbem a prática, considerando o ato como criminoso, com exceção de alguns casos liberados pela legislação. Ainda assim, a maioria dos casos ocorre com teor delituoso, sendo que no ano de 2020 no Brasil houve o maior número de focos de queimadas registrados em uma década.

Devemos sempre lembrar que atos como esse prejudicam a qualidade do ar que respiramos, o que pode levar a situações que colocam a saúde da população em risco. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), sete milhões de pessoas morrem por ano pela exposição a poluentes presentes no ar. Os grupos que mais sofrem com a má qualidade costumam ser compostos por crianças e idosos, além de pessoas que possuem problemas respiratórios como asma, bronquite, enfisema pulmonar e câncer de pulmão.

Além dos malefícios à saúde da população, o número de internações acaba aumentando os gastos do município com cuidados e medicamentos, dinheiro que poderia ser investido em outros setores. Sabendo de tudo isso, podemos ajudar na prevenção contra ações que prejudicam a qualidade do ar, como as queimadas.