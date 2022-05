A agenda cultural de maio definida pela Secretaria de Cultura e Turismo de Americana tem atrações para todos os gostos: do haikai a aulas de zouk, passando por baião, artesanato, dança, literatura e outras expressões culturais. O mês das mães terá uma programação especial para este público.

“Nos dedicamos a contemplar na programação a maior variedade possível de vertentes culturais e, além da programação prevista nos espaços tradicionais de Americana, estamos levando a cultura para os bairros, em alinhamento ao que nos foi proposto pelo prefeito Chico Sardelli. A ideia é de que todos possam se divertir e consumir a arte produzida em Americana”, declarou a secretária de Cultura e Turismo, Marcia Gonzaga Faria.

A agenda cultural de maio no dia 1º, com a apresentação do Circo Teatro do Biriba na região da Praia Azul, no campo de futebol society ao lado do Quiosque do Levy – Monte Carlo, às 20h30. O espetáculo, que mantém viva a tradição circense da vertente do circo de teatro brasileiro, é indicado ao público de todas as idades.

Nos dias 2 e 4, das 19h às 22h, o Centro de Cultura e Lazer (CCL) de Americana recebe aulas abertas gratuitas de zouk e kizomba com os professores Welington Negrão, Maiara Falzoni, Isabelle Duarte e Carlos Richetti. No dia 08, a dança volta ao CCL com a prática dançante de zouk, kizomba e outros estilos musicais, das 17h às 22h. O projeto é realizado com recursos da Lei Aldir Blanc, por meio da Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal, Sectur e Prefeitura de Americana.

Para a criação de presentes e artigos de decoração, no clima da comemoração do Dia das Mães, a Casa do Artesão promove uma oficina gratuita, dia 04, das 13h às 15h, na Estação Cultura. No dia 07, véspera da data comemorativa, os filhos podem escolher um presente na Feira de Artesanato AMERIART, realizada das 9h às 15h na Estação Cultura, com a participação de 20 a 30 artesãos, com exposição e venda de trabalhos como patchwork, bordados, patchapliquê, pintura, decoupagem em caixas, vidros e madeiras, arranjos de flores, artigos de decoração, sabonetes e aromatizadores, crochês, artigos religiosos e bijuterias, entre outros materiais. No dia 21, acontece mais uma edição da feira.

Ainda no dia 07, o CCL recebe o Sarau e a Femenagem, produzido pela Frente Feminista Marielle Vive. O evento promove um debate sobre questões do cotidiano do universo feminino, além de uma exposição de trabalhos artísticos, com feira e comidinhas.

A Biblioteca Municipal receberá, entre os dias 9 a 27 de maio, a exposição de micropoesia visual “Haikai, a Poesia Breve Japonesa” do grupo Café de Ideias, premiado pela Lei Aldir Blanc.

As variações de baião e maracatu serão apresentadas em uma palestra com oficina realizada nos dias 10 e 12, às 14h, no CCL. A Orquestra Sinfônica fará uma apresentação sobre estas variações no dia 11, às 19h30, na Paróquia Bom Jesus, no Jardim Girassol.

Já a Escola Municipal de Música Heitor Villa-Lobos fará uma festa para receber os alunos novos, no dia 20, às 18 horas.

A programação está sujeita a alterações e mais informações podem ser obtidas diretamente na Sectur, através do telefone (19) 3408-4800 e e-mail [email protected]