Seis escolas da rede municipal de ensino receberam os serviços de corte de grama iniciados esta semana, sob orientação da Secretaria de Educação de Americana. A melhoria foi executada na Casa da Criança Curió (Antônio Zanaga), na Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI) Paturi (Vila Mariana), na Creche Caic e no Caic Prof. Sylvino Chinelatto (Jd. da Paz), na Casa da Criança Maíra (Pq. Gramado) e no Centro Integrado de Educação Pública (CIEP) Prof. Anisio Spinola Teixeira (São Jerônimo).

Na próxima segunda-feira, os serviços chegam à Casa da Criança Arapiranga e ao CIEP Darcy Ribeiro, ambos no Jardim da Paz. Já na terça-feira (15), o corte de grama será realizado na Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Profº Florestan Fernandes, no bairro Morada do Sol.

O corte de grama é executado periodicamente, seguindo um cronograma de trabalho estabelecido pela Seduc e que contempla todas as unidades ligadas à pasta. As escolas são agrupadas em sete regiões e as equipes percorrem os bairros realizando o serviço, que inclui o corte da grama, recolhimento das folhas e do resíduo do corte.

“Prevendo a chegada do período de chuvas, antecipamos o serviço de corte de grama, dentro do cronograma de trabalho da pasta. A manutenção das escolas municipais é uma realidade em Americana, seja através da realização de serviços rotineiros ou por meio das obras de reformas e ampliação. O objetivo é um só: acolher bem nossos alunos para oferecer a eles uma Educação com cada vez mais qualidade”, declarou o secretário de Educação, Vinicius Ghizini.