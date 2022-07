Americana sedia, no próximo domingo (31), a Copa Jiu Jitsu Clube, que reunirá atletas de, aproximadamente, 50 cidades do Estado de São Paulo, sul de Minas Gerais e norte do Paraná. As competições ocorrerão no Ginásio de Esportes Roberto Polati, no bairro Antônio Zanaga, a partir das 8 horas da manhã.

A Copa Jiu Jitsu Clube é uma organização não federada, que promove eventos e competições em um circuito estadual com quatro ou cinco etapas anuais em diferentes regiões do estado. Cada etapa da Copa conta com uma média de 350 a 500 atletas, nas categorias masculino e feminino, com idades entre 4 e 50 anos (pré-mirim a masters).

O ginásio do Zanaga fica na Rua Afonso Arinos, e a entrada é a doação de um quilo de alimento não perecível.

O evento tem o apoio da Secretaria Municipal de Esportes de Americana.