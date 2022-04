A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Educação, está convocando os candidatos aprovados no processo seletivo simplificado para a contratação de professores temporários. A lista com a classificação final foi publicada hoje (20) no Diário Oficial do município, disponível em www.americana.sp.gov.br. Os convocados devem comparecer segunda-feira (25) na secretaria, a partir das 8h30, munidos dos documentos previstos na publicação (confira a lista completa abaixo), para manifestarem o interesse na contratação. No dia da apresentação do candidato, será agendada a consulta com o médico do trabalho indicado pela Prefeitura de Americana para a emissão do atestado médico declarando a aptidão para exercer o cargo.

“Estamos muito felizes em iniciar a contratação dos professores temporários, que darão um reforço imediato ao quadro de educadores. A Educação em Americana ganha em qualidade com a contratação de novos profissionais para a rede municipal de ensino”, declarou o prefeito Chico Sardelli.

Os professores temporários irão substituir os profissionais efetivos e suprir vacâncias, licenças, afastamentos e ausências. A demanda atual é de 117 vagas e o processo seletivo tem o objetivo de preenchê-las de forma temporária, até a realização de concurso público para a contratação de professores – o que deve ocorrer ainda neste ano. Inicialmente, foram convocados os aprovados para os cargos de “Professor de Educação Básica 2 – Ciências Físicas e Biológicas” e parte dos “Professores de Creche”. A convocação será publicada também nas edições do dia 21 e 22 de abril no Diário Oficial.