A Secretaria de Educação de Americana convocou, nesta quinta-feira (05), 30 novos aprovados no processo seletivo simplificado realizado em 2022 pela Prefeitura para a contratação de professores temporários, que atuarão no reforço à equipe da rede municipal de ensino. A lista completa com os nomes e respectivos cargos está publicada no Diário Oficial do município, disponível no link www.americana.sp.gov.br. Trata-se da primeira convocação feita em 2023.

Todos os convocados atuarão como Professor de Creche – Educação Infantil. Os profissionais relacionados devem comparecer à sede da secretaria na próxima segunda-feira (09), às 8h30, para manifestar o interesse na contratação. A Secretaria de Educação de Americana está localizada à Rua dos Professores, 40, no Centro.

A contratação de professores temporários tem o objetivo de suprir vacâncias, licenças, afastamentos e ausências de profissionais efetivos para garantir o atendimento integral aos alunos da rede municipal de ensino. “Estamos ampliando nossa rede com a abertura de quatro novas salas de creche, o que nos permitirá oferecer 234 vagas a mais. Para continuar oferecendo ensino de qualidade, como é a diretriz do governo do prefeito Chico Sardelli, a Secretaria de Educação está convocando mais profissionais, que irão se preparar e receber bem essas crianças”, declarou o secretário de Educação, Vinicius Ghizini.

Desde a realização do processo seletivo simplificado em 2022, foram integrados ao quadro de pessoal candidatos aprovados para os cargos de Professor Educação Básica 1 – Ensino Fundamental, Professor de Educação Básica 2 – Ensino Fundamental – Ciências Físicas e Biológicas, Professor de Educação Básica 2 – Ensino Fundamental – História, Professor de Educação Básica 2 – Ensino Fundamental – Inglês, Professor de Educação Básica 2 – Ensino Fundamental – Educação Física, Professor de Creche – Educação Infantil e Professor de Educação Básica 1 – Educação Infantil.