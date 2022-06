Alunos da rede municipal de ensino de Americana conquistaram 17 medalhas durante a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP) e quatro professores foram premiados pela competição, que reuniu estudantes do 6º ano do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio de instituições públicas e particulares de 5.561 municípios participantes. A cerimônia regional de premiação 2019/2021 ocorreu nesta quarta-feira (22), na Universidade Estadual de Campinas (Unicamp).

O medalhista de ouro da competição foi Arthur Magalhães Bertipaglia, aluno da Escola Municipal de Educação Fundamental (EMEF) Paulo Freire, que conquistou os primeiros lugares nas competições de 2019 e de 2021. Além dele, os estudantes americanenses conquistaram duas medalhas de prata e 13 de bronze.

Também foram premiados cinco professores: Renata Franco da Silveira Bosso, da EMEF Professor Florestan Fernandes; Sandra Mara dos Santos Oliveira, que atua na EMEF Professor Jonas Corrêa de Arruda Filho e Nicola Aparecido Marino, Solange Villalta e Tânia Duarte, educadores na EMEF Paulo Freire, de onde saiu o medalhista de ouro americanense.

“É uma honra para nós da Seduc ver os alunos e profissionais da rede municipal de ensino de Americana serem reconhecidos por sua capacidade em uma premiação respeitável como é a OBMEP. A Educação de Americana tem se destacado graças aos investimentos em qualificação feitos de forma constante durante a administração Chico Sardelli e Odir Demarchi”, declarou o secretário de Educação, Vinicius Ghizini.

Todos os estudantes e professores de Americana receberam os certificados de participação e, com exceção de Arthur Bertipaglia, suas respectivas medalhas durante a cerimônia em Campinas. Arthur receberá a medalha de ouro junto aos demais medalhistas, durante a premiação nacional, em data a ser divulgada pela equipe organizadora.

A OBMEP é um projeto nacional dirigido às escolas públicas e privadas brasileiras, realizado pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA), com o apoio da Sociedade Brasileira de Matemática (SBM), e promovida com recursos do Ministério da Educação (MEC) e do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI).

Confira a lista dos alunos medalhistas:

CAIC SYLVINO CHINELATTO

Eike Henrique Souza da Rocha – Bronze 2019

Giovana Brito Rosa – Bronze 2021

EMEF FLORESTAN FERNANDES

Kaynan Lima de Matos – Bronze 2019

Pedro Henrique dos Santos – Bronze 2021

Vinícius Henrique Botelho de Souza – Bronze 2019

EMEF JONAS CORRÊA DE ARRUDA FILHO

Vinicius Mendes Bortolozo – Prata 2021

EMEF PAULO FREIRE

Arthur Magalhães Bertipaglia – OURO 2019 e 2021

Beatriz Salvador Parolin – Bronze 2019

Gustavo Duran – Bronze 2021

Hillary Castilho Peres – Bronze 2019

Isadora Aizza – Bronze 2019

Laura Motta dos Santos – Bronze 2019

Nicolas Fagundes Justi Muniz – Prata 2021

Otavio Baio Ferreira – Bronze 2021

Victoria Vidal de Assumpção – Bronze 2021

Ygor Parussolo Duran – Bronze 2019