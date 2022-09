A Vigilância Epidemiológica de Americana informou, nesta terça-feira (6), que foi confirmado o 8º óbito causado pela dengue tipo 1, no município, por meio de exame emitido pelo Instituto Adolfo Lutz. Trata-se de um homem, 85 anos, morador do bairro Cidade Jardim.

O paciente começou a apresentar sintomas no dia 20 de maio, com dores musculares e articulares. No dia 23 de maio, foi internado em um hospital particular e faleceu no dia 20 de junho. O paciente estava com câncer em estágio avançado, mas os especialistas chegaram à conclusão de que o óbito foi decorrente da dengue, pois houve a detecção do vírus por meio do exame PCR.

Os outros óbitos registrados este ano foram: homem (60 anos), morador da região central; mulher (82 anos), Nova Americana; homem (63 anos), Jardim Nossa Senhora do Carmo; mulher (43 anos), Antônio Zanaga; mulher (68 anos), Vila Santa Inês; mulher (84 anos), São Manoel; e mulher (65 anos), Vila Bertine.