Americana. 10ª Conferência de Saúde tem defesa do SUS

Americana realizou, neste sábado (4), a sua 10ª Conferência

Municipal de Saúde. O evento aconteceu no auditório da FAM (Faculdade de Americana), com organização da Secretaria Municipal de Saúde e do Comsaude (Conselho Municipal de Saúde), e contou com a participação de conselheiros de saúde do município, trabalhadores do setor, prestadores de serviço e usuários da rede pública municipal.

O tema escolhido pelo Conselho Nacional de Saúde para as conferências municipais deste ano foi “Garantir direitos e defender o SUS, a vida e a democracia – amanhã vai ser outro dia”. A conferência de Americana foi realizada com trabalhos em grupos, constituídos por quatro eixos de discussão, sendo: eixo 1: O Brasil que temos, o Brasil que queremos; eixo 2: O papel do controle social e dos movimentos sociais para salvar vidas; eixo 3: Garantir direitos e defender o SUS, a vida e a democracia e eixo 4: Amanhã vai ser outro dia para todas as pessoas.

O prefeito de Americana, Chico Sardelli, foi representado na conferência pelo secretário municipal de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira. “Não podemos nos fixar apenas nos problemas, temos que trabalhar proposições e ações corretivas para que esses problemas sejam sanados. Esse momento em que vocês vão escolher as propostas para o nosso município é fundamental para a Secretaria de Saúde, porque é esse movimento que vai ser o eixo norteador do nosso planejamento”, pontuou o secretário.

Também participaram da mesa de abertura: o presidente do Conselho Municipal de Saúde, José Francisco Lembo; o coordenador da conferência, Márcio Yokota; o coordenador adjunto, Vanderlei Palauro; a conselheira de saúde de São Paulo, Margareth Anderáos; e o representante do Conselho Regional de Educação Física, Márcio Rogério. Estiveram presentes ainda na conferência o secretário municipal de Comunicação e Tecnologia da Informação, Leon Botão, e a vereadora Professora Juliana.

O presidente do Comsaude destacou a importância da realização de mais uma conferência municipal. “Eu espero que as propostas sejam aprovadas e que a saúde venha a ganhar com isso”, afirmou Lembo.

A Conferência Municipal de Saúde é uma oportunidade para a sociedade discutir as políticas públicas em nível local e propor melhorias nos serviços de saúde, bem como a implementação de novas atividades nos diversos setores da rede municipal, conforme as necessidades atuais.

Após a abertura oficial e a leitura do regimento interno da conferência, os participantes realizaram os trabalhos em quatro grupos correspondentes a cada eixo temático e, ao final das discussões, aprovaram e apresentaram as propostas, que foram debatidas na plenária final.

Entre as principais propostas debatidas e deliberadas estão: o fortalecimento das ações de vigilância em saúde; implantação do serviço regional para atendimento especializado de pessoas com deficiência motora permanente ou temporária; instalação de conselhos locais; ampliação da oferta de consultas, exames e cirurgias; ampliação no quadro de médicos; criação de Caps (Centro de Atenção Psicossocial) 24 horas; entre outras.

Siga o Novo Momento no Youtube