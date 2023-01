Americana teve um ano bastante positivo na área econômica, sendo destaque regional na atração de empresas, ações de revitalização de espaços comerciais e oferta de cursos de capacitação para a população.

“Trabalhamos em sintonia com o mercado e atendemos demandas latentes de vários segmentos. O resultado positivo de nosso trabalho é atestado por uma série de índices econômicos, como os números de geração de empregos formais e o recorde em concessão de créditos pela unidade do Banco do Povo de nossa cidade”, afirmou o secretário de Desenvolvimento Econômico, Rafael de Barros.

Em julho, o prefeito Chico Sardelli anunciou um grande investimento para a cidade: a construção de um shopping center na Avenida Nossa Senhora de Fátima. Antigo sonho da população, o empreendimento contará com 27 mil metros quadrados de área construída, 120 lojas, seis salas de cinema e oito torres residenciais e salas comerciais.

Com geração de 1.500 empregos na fase de construção e outros dois mil depois da inauguração, o Americana Mall deve ser entregue em 2024.

Outras grandes empresas escolheram Americana como destino e se instalaram por aqui, entre elas Cobasi, American Medical Center, Savegnago, Safra Bag, Supermercado São Judas, Produs, Atacadão, Lojas Cem, Biotrop e Paraná Supermercados, com a geração de outras 1.970 vagas de emprego.

Com o objetivo de atrair mais consumidores para a área central da cidade, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, juntamente com a Associação Comercial e Industrial (Acia), está desenvolvendo um projeto de ressignificação do centro comercial. Entre as novidades, está a “Rua Viva”, que consiste na cobertura da Rua Vieira Bueno, estimulando a instalação de estabelecimentos gastronômicos e a realização de eventos no local.

As ações foram iniciadas com a instalação de uma cobertura de sombrinhas coloridas na área do Calçadão, no cruzamento das ruas Trinta de Julho e Fernando de Camargo.

O Mercado Municipal recebeu melhorias no sistema elétrico, com a troca da parte interna de fios e luminárias e a instalação de um quadro de força novo, que proporcionaram mais segurança e eficiência energética ao prédio. As melhorias eram uma reivindicação antiga dos comerciantes que atuam no local, que não passava por manutenção elétrica há várias décadas. O investimento foi de R$ 308 mil.

Capacitação – A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, em parceria com instituições de ensino, desenvolveram o Programa Futuro Certo, que oferece cursos de capacitação profissional nos mais variados segmentos à população da cidade, especialmente para as pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade social.

Por sua vez, o Cuca (Centro Universidade do Conhecimento de Americana) deu prosseguimento aos seus tradicionais cursos de costura industrial, além de diversificar a oferta de treinamentos, também com aulas na área de gastronomia e estética.

Empregos formais – Os números divulgados pelo Caged demonstram que Americana terminará o ano com saldo positivo de empregos formais. De janeiro a outubro deste ano, a cidade gerou um saldo de 3.466 empregos com carteira assinada.

Outro demonstrativo de que a economia e a capacidade de investimento da cidade vão bem é o recorde de concessão de créditos pelo Banco do Povo local. Em 2022, o número de créditos concedidos foi de 42 contratos, que alcançaram um valor de R$ 729.705,00, um acréscimo de 45% em comparação com os números do ano passado.

“O balanço deste ano é bastante positivo e demonstra que estamos no caminho certo, pois Americana vem trilhando o caminho do desenvolvimento. Os desafios ainda são grandes, mas com determinação e trabalho vamos superá-los. Almejamos sempre o melhor e contamos com a aprovação do prefeito Chico Sardelli para avançarmos ainda mais”, concluiu Rafael de Barros.