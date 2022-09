Os servidores municipais em Americana passaram a contar, a partir desta segunda-feira (19), com refeições oferecidas pela Administração em oito refeitórios.

A comida é preparada pela empresa Puro Sabor Serviços de Alimentação, de Santa Bárbara d’Oeste, que venceu o pregão realizado pela prefeitura. Até então, o serviço contemplava apenas entrega de marmitex para os funcionários.

As refeições estão sendo servidas em oito locais: Garagem Municipal; Rua Primo Picoli, 118, no prédio do antigo Restaurante Naomi´s; Parque Ecológico; Regional Zanaga; antiga Regional Praia Azul; Regional São Vito; Secretaria de Saúde e Regional Parque Gramado.

O prefeito Chico Sardelli e o vice-prefeito Odir Demarchi almoçaram com os servidores da Garagem Municipal. “Que alegria poder atender a essa demanda antiga dos servidores públicos de Americana, oferecendo uma comida fresquinha, produzida em nossa cidade e com acompanhamento nutricional. Uma medida que estava em nosso plano de governo e conseguimos colocar em prática. E é claro que Odir e eu viemos conferir”, comemorou o prefeito Chico.