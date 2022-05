O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Americana está disponibilizando 584 vagas de emprego. Os interessados que ainda não possuem cadastro devem entrar no site, www.americana.sp.gov.br/vagaspat, em seguida acessar o link “Cadastre seu currículo para concorrer às vagas de emprego no PAT” e preencher os dados.

O cadastro e encaminhamento do currículo são realizados exclusivamente por meio do site da Prefeitura.

Entre as vagas se destacam as de auxiliar de limpeza (83 vagas), auxiliar de pedreiro (20 vagas), encanador industrial (20 vagas), soldador industrial (20 vagas), pedreiro (17 vagas), operador de caixa (16 vagas), consultor de negócios (15 vagas), auxiliar de produção (12 vagas), eletricista montador (12 vagas), costureira (11 vagas), corretor de imóveis (8 vagas), além de vagas para pessoas com deficiência (auxiliar de limpeza, atendente de fast food, empacotador e porteiro).

Confira abaixo todas as vagas disponíveis, ou acesse www.americana.sp.gov.br/vagaspat.

(As vagas são atualizadas todos os dias úteis às 12h e às 18h)

Vagas de Emprego

Vaga(s) exclusivas para pessoas com deficiência