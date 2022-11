A Câmara Municipal de Americana sedia nesta terça-feira (8), no Plenário Dr. Antônio Álvares Lobo, a abertura do Congresso “Cidades Inteligentes: Construindo o Futuro de Americana”. Realizado pelo Centro Universitário Salesiano de São Paulo (UNISAL) em parceria com o Fórum de Inovação, Ciência e Tecnologia da Câmara, o congresso terá duração de três dias e contará com mesas-redondas, palestras e workshops, além de plenárias em que o assunto será discutido com a comunidade. A cerimônia de abertura tem início às 19h.

A realização do congresso foi idealizada pelo curso de Arquitetura e Urbanismo do Centro Unisal. A iniciativa surgiu a partir das discussões feitas dentro do Fórum de Inovação, Ciência e Tecnologia da Câmara Municipal de Americana, criado por um decreto legislativo de autoria do vereador Silvio Dourado (PL).

De acordo com os organizadores, um dos objetivos do evento é promover o debate de iniciativas que insiram a cidade no patamar das cidades inteligentes. “A partir disso, nossa proposta é promover uma discussão para a proposição de soluções concretas e sustentáveis”, explica a professora Paula Braga, coordenadora do curso de Arquitetura e uma das organizadoras do congresso.

Para o vereador Silvio Dourado, iniciativas como a do congresso fazem com que população e os poderes público e privado pensem, analisem e estruturem propostas para melhorias na cidade. “Americana, sendo uma ‘cidade inteligente’, traz benefícios para o bem comum com responsabilidade ambiental, desenvolvimento social e crescimento econômico. Neste evento iremos integrar contribuições de diversos atores sociais. Serão mais do que encontros, serão propostas de ações concretas de caráter coletivo”, enfatizou.

A cerimônia de abertura contará com três palestras: “Cidades Inteligentes: Conceito e Aplicações”, com a professora da Unicamp Leda Kanashio Makiya; “Infra Tech: A Era dos Dados”, com o presidente do Instituto Movimento Cidades Inteligentes, Luigi Longo; e “Smart City”, com a conselheira do Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), Danielle Skubs.

O congresso seguirá nos dias 09 e 10 de novembro, com programação nos períodos da tarde e noite, no auditório do Centro Unisal. Além da Câmara Municipal de Americana, o congresso tem apoio da prefeitura de Americana, da Diretoria de Ensino Região de Americana, da Faculdade de Tecnologia (FATEC) e da Escola Técnica Estadual Polivalente (ETEC). A programação completa do evento está disponível em: https://unisal.br/evento/congresso-cidades-inteligentes-construindo-o-futuro-de-americana/. A participação é gratuita.

Cidades Inteligentes

O conceito de Cidades Inteligentes envolve a reorganização dos espaços, de modo que seja utilizada, de forma estratégica, infraestrutura de informação e comunicação, levando à maior sustentabilidade no uso da energia, dos materiais e dos serviços. “Um dos desafios mais importantes é otimizar o uso das tecnologias não só para garantir sustentabilidade econômica e ambiental, mas fazer com que ela garanta melhores condições de vida para todos”, pondera Paula.

Serviço

Congresso “Cidades Inteligentes: Construindo o Futuro de Americana”

PROGRAMAÇÃO

08/11 – terça-feira

19h00: Abertura e composição de mesa.

19h30: Apresentação e mediação das palestras. Paula Braga (Coordenadora do Curso de Arquitetura UNISAL). Construindo o Conceito de Cidades Inteligentes.

19h50: Primeira Palestra de abertura. Ieda Kanashio Makiya (Docente Unicamp). Título: Cidades Inteligentes: conceitos e aplicações.

20h20: Segunda Palestra de abertura. Luigi Longo (presidente do Instituto Movimento Cidades Inteligentes). Título: Infra Tech: A Era dos Sonhos.

20h50: Terceira Palestra: Danielle Skubs (Conselheira no Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU). Título: Smart City.

Local: Plenário da Câmara Municipal de Americana. Avenida Monsenhor Bruno Nardini, 1.835, Americana

09/11 – quarta-feira

15h00: Workshop: Cartografia e mapa de intenção. Conduzido por Monitores e Professores do Curso de Arquitetura e Urbanismo do UNISAL

19h00: Abertura e composição da mesa.

19h20: Apresentação e mediação das palestras. Paula Braga (Coordenadora do Curso de Arquitetura UNISAL). Experiências Exitosas.

19h30: Primeira Palestra: Jonatan Randal (Secretário Municipal do Centro de Inovação e Tecnologia da Prefeitura de Barueri). Título: Transformação digital dos serviços públicos.

20h00: Segunda Palestra. Karin Lin (diretora de Relações Institucionais e Novos Negócios da Secretaria de inovação e desenvolvimento econômico de São José dos Campos). Título: São José dos Campos, a primeira cidade certificada pela ISO – Cidade Inteligente, Sustentável e Resiliente.

20h30: Terceira Palestra. Daniel Pellegrini (Presidente do Polo de Inovação do Interior Paulista). Título: Empreendedorismo e o futuro dos ambientes de inovação.

Local: Auditório do UNISAL Americana. Avenida de Cillo, 3.500, Americana.

10/11 – quinta-feira

14h00: Plenário com representantes da sociedade civil e do poder público, para discussão de propostas para a construção da Carta de Intenções. Mediação do Plenário: Marcelo A. Scudeler (UNISAL), Paula Braga (UNISAL), Rafael de Barros (SDE Americana) e Sílvio Dourado (Fórum de Inovação).

19h00: Abertura e composição de mesa.

19h30: Apresentação da proposta de Carta de Intenções para Americana, construída no Plenário com representantes da sociedade civil e do poder público. Mediação do Plenário: Marcelo A. Scudeler (UNISAL), Paula Braga (UNISAL), Rafael de Barros (SDE Americana) e Sílvio Dourado (Fórum de Inovação).

Local: Auditório do UNISAL Americana. Avenida de Cillo, 3.500, Americana.