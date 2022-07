O vereador Lucas Leoncine (PSDB) reuniu-se na quarta-feira (20) com o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Rafael de Barros, para confirmar a inclusão de Americana no projeto “Cidadania Itinerante”, criado pelo governo do estado de São Paulo. O projeto, desenvolvido pela secretaria estadual de Justiça e Cidadania, disponibiliza na cidade por determinado período um ônibus que oferece serviços como, por exemplo, emissões de segundas vias de documentos.

O parlamentar havia encaminhado ofício ao órgão responsável solicitando a inclusão de Americana na lista de cidades que participam do programa. “Ainda serão divulgados os serviços e a data que o ônibus estará disponível na cidade”, frisa Leoncine.

Informado que Americana será contemplada pelo projeto, o vereador se reuniu com o secretário municipal para solicitar ampla divulgação da prefeitura. “É comum pessoas me procurarem pedindo informação sobre emissões de documentos e, sabendo que o estado oferece este mutirão de serviços, é motivo de orgulho poder incluir a nossa cidade neste programa. Fico grato como vereador de poder realizar esta intermediação que irá ajudar muitas pessoas”, ressalta.