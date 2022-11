Os cemitérios da Saudade e do Parque Gramado, em Americana, ficarão abertos para visitação das 7 às 18 horas, no Dia de Finados, 2 de novembro. Os locais também contarão com a celebração de missas em suas respectivas capelas.

Na Capela do Parque Gramado, as missas ocorrerão às 7h30, 9h30, 11h30, 14h30 e 17h. No Cemitério da Saudade, as celebrações serão realizadas às 8h, 10h e 16h.

Outros serviços considerados essenciais, como atendimento médico de urgência e emergência, plantão do DAE – Departamento de Água e Esgoto, coleta de lixo e Guarda Municipal, funcionam normalmente no Finados.

Os setores administrativos retomam o expediente na quinta-feira, 3 de novembro. A população pode realizar seus pedidos normalmente, 24 horas, pelo atendimento digital na plataforma Americana Inteligente: www.americana.sp.gov.br/americanainteligente .

Confira o que abre e fecha:

– Paço Municipal – Fechado;

– Departamento de Água e Esgoto – Atende todos os dias pelo telefone 08000 123737;

– Biblioteca Municipal – Fechada;

– Centro de Cultura e Lazer (CCL) – Fechado;

– Escola de Música – Fechada;

– Observatório Municipal – Fechado;

– Teatro Municipal – Aberto;

– Parque Ecológico – Aberto das 8 às 16 horas;

– Jardim Botânico – Fica aberto das 6 às 20 horas;

– Pronto Socorro do Hospital Municipal – Funciona normalmente, 24 horas;

– Pronto Atendimento do Antônio Zanaga – Aberto;

– Unidades Básicas de Saúde – Fechadas;

– Centro de Controle de Zoonoses – Mantém, das 7 às 16 horas, uma equipe de plantão para o recolhimento de animais (cães e gatos) mortos, doentes ou feridos que se encontram nas vias públicas ou em residências. Os telefones para contato são 3467-1187 e 3467-2344;

– Guarda Municipal – Atendimento 24 horas, todos os dias. A população pode ligar no telefone 153;

– Coleta de lixo domiciliar – Ocorre normalmente;

– Coleta seletiva – Normal;

– Ecopontos – Abertos.