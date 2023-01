O COMID – Conselho Municipal do Idoso- de Americana, com apoio da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, lançou a Cartilha “O que você precisa saber sobre as Instituições de Longa Permanência para Idosos”, com o objetivo de atender às necessidades em relação aos serviços prestados pelas “ILPIs”. O lançamento do material era um dos objetivos dos conselheiros do COMID, que têm observado o crescimento no número desses estabelecimentos em Americana, comparado às cidades vizinhas.

A secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Juliani Hellen Munhoz Fernandes, elogiou o trabalho do Conselho. “Essa é uma iniciativa muito importante para a sociedade de Americana. Sabemos que as ILPIs são serviços necessários para atendimento das pessoas idosas, então é importante que as famílias conheçam as regras para funcionamento”, destacou.

“Nós nunca vimos um material como esse sendo amplamente veiculado pelos Conselhos de Direitos da Pessoa Idosa ou demais prefeituras. Dessa forma, acreditamos que nossa Cartilha servirá de referência para as outras cidades”, disse a gerontóloga da secretaria municipal e presidente do COMID, Mayne Patrício Malagutti.

Para retirar um exemplar da Cartilha, as pessoas podem procurar a Casa dos Conselhos, os CRAS, CREAS, Fundo Social de Solidariedade e a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos.