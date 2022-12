A programação “EnCantos e Luzes de Natal” apresenta, nesta terça-feira (13), às 20h, a Banda Municipal de Americana “Monsenhor Nazareno Maggi” com participação na Cantata de Natal, no Welcome Center, realizada pelo Grupo O Liberal. Antes, às 19h30, haverá apresentação do Coral Santo Antônio, no Calçadão do Centro. Os eventos fazem parte das atrações organizadas pela Secretaria de Cultura e Turismo (Sectur) da Prefeitura de Americana.

Na quarta-feira (14), às 19h30, na Praça Comendador Müller, no Centro, estão programadas apresentações da Orquestra Sinfônica de Americana, com Valsas e repertório de Natal, Coral Vocalis com o maestro Adilson Gombradi, Coral Musipaz da AECAV e Casa do Conto com Presépio Vivo.

A programação segue na quinta-feira (15), às 19h30, com a apresentação da Banda Municipal, no Calçadão da rua Vieira Bueno. As atrações do “EnCantos de Luzes de Natal”, vão até o dia 21 de dezembro. Confira:

Dia 19 (segunda-feira) – às 19h30 – Apresentação da Banda Marcial do SENAI de Americana e “Coral Vozes Especiais”, na Praça Comendador Müller;

Dia 20 (terça-feira) – às 19h30 – Apresentação da Banda Municipal de Americana, Corda Coral e Grupo Vocal Musipaz, Praça Comendador Müller (palco 1);

Palco 2 (Praça Comendador Müller) – Vado Negri MPB – Participação Especial do Músico Valterci “Hulkinho”;

Dia 21 (quarta-feira) – às 19h30 – “Gran finale” – Cantata de Natal com Banda Municipal, Coral Vocalis (maestro Adilson Gombradi), Coral Musipaz da AECAV, Casa do Conto com Presépio Vivo e entrega da premiação do Concurso de Decoração de Natal. (Praça Comendador Müller)

Palco 2 – Banda Jazzaldina Pop Jazz.

Iluminação de Natal

A população pode visitar a Iluminação de Natal na Praça Comendador Müller, lançada pelo prefeito Chico Sardelli no dia 7. Também no espaço está a Casinha do Papai Noel, montada pela Associação Comercial e Industrial de Americana. O horário de visitação é de segunda a sexta-feira, das 18h às 22h, e aos sábados, das 10 às 14h.

Na Estação Cultura, na Avenida Dr. Antonio Lobo, no Centro, está aberto para visitação o Presépio elaborado pelo artista plástico e servidor municipal Dionisio Chiaranda, o Nisius. O horário de visitação é de segunda a sexta-feira, das 9h às 22h, e, aos sábados, das 9h às 18h.