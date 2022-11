Os secretários Vinicius Ghizini (Educação) e Rafael de Barros (Desenvolvimento Econômico) representaram o prefeito de Americana, Chico Sardelli, durante a cerimônia de assinatura do termo de parceria com o município de Campinas para acesso ao serviço de streaming EducaTV, um canal de televisão educativa gerado pela EPTV. A solenidade foi realizada nesta quinta-feira (10) no auditório do Instituto Agronômico de Campinas (IAC), com a presença dos prefeitos Dario Saadi (Campinas) e Gustavo Reis (Jaguariúna), anfitriões do encontro.

A televisão educativa funcionará por meio do canal aberto de televisão, o 12.2, com a exibição de documentários, filmes, programas de entrevistas, entre outros conteúdos.

Com a adesão, será possível acessar e utilizar gratuitamente o conteúdo educativo produzido e transmitido pelo canal. A iniciativa tem os objetivos de democratizar o acesso a conteúdos relevantes para a Educação Básica, dialogar com o currículo escolar e acadêmico, ser fonte de divulgação cultural e científica e abordar ações comunitárias e campanhas educativas.

A grade de programação do canal contempla os seguintes eixos: Educação Infantil; Ensino Fundamental Regular e Educação de Jovens e Adultos (EJA); Formação de professores; Ações comunitárias e de cidadania; Divulgação científica, artística, cultural e esportiva; Temas transversais: convivência ética, relações étnico-raciais, meio ambiente, saúde e Espaço noticioso e intercâmbio de práticas.

“O prefeito Chico Sardelli é um grande incentivador da Educação e determinou que eu e o secretário Rafael de Barros o representássemos neste encontro, que se mostrou promissor para a Educação de Americana. É um ganho para a rede municipal de Americana ter acesso a um canal com conteúdo de qualidade e que pretende apresentar novas ferramentas para a atuação de nossos educadores, sem custos para o município”, declarou o secretário de Educação, Vinicius Ghizini.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Rafael de Barros, elogiou a proposta. “A Prefeitura de Campinas e o Conselho da Região Metropolitana de Campinas estão de parabéns pelo lançamento desta iniciativa em prol do desenvolvimento e da formação de cidadãos em nossa região”, declarou.