Americana subiu da 38ª posição para a 14ª entre 645 municípios do Estado no prêmio município Verde e Azul, com uma nota de 90,67. A cidade recebeu a melhor nota entre as cidade da RMC (Região Metropolitana de Campinas. O programa existe desde 2007 e tem o objetivo de medir e apoiar a eficiência da gestão ambiental, analisando uma série de indicadores ambientais nos municípios!

“Esse resultado é fruto do empenho de toda a equipe da Secretaria de Meio Ambiente, capitaneada pelo Fábio, que acompanhou a entrega comigo, ao lado da Katia Birke e do Neto Franzatto, que atuam na secretaria”, escreveu o prefeito nas redes.