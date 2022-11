Americana registrou, em outubro, o saldo de 213 empregos, ficando à frente dos outros municípios da microrregião. Os números são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), divulgados pelo Ministério do Trabalho e Previdência nesta semana.

Foram 3.299 admissões e 3.086 demissões em Americana. No acumulado do ano, são 37.115 contratações, 33.649 desligamentos e saldo de empregos de 3.466. Os números dos últimos 12 meses, de novembro de 2021 a outubro de 2022, marcam 43.324 admissões, 39.852 demissões e saldo de 3.472 empregos.

Se for feito um recorte por gênero, foram 1.769 admissões, 1.787 demissões e saldo negativo de 18 empregos entre os homens, e 1.530 admissões, 1.299 demissões e saldo positivo de 231 empregos entre as mulheres.

A análise dos segmentos econômicos demonstra que o maior saldo de empregos ficou com o comércio (177), seguido da indústria (89), serviços (51) e agropecuária (7).

Quanto ao nível de escolaridade, o saldo maior ficou com quem tem o ensino médio completo (165). Depois vêm aqueles com ensino médio incompleto (60), superior completo (27) e superior incompleto (11). O saldo foi negativo entre os analfabetos e os que possuem fundamental incompleto e fundamental completo.

“Os números do Caged são um retrato do momento e um indicativo de como anda o mercado de trabalho no País. Americana tem registrado, ao longo dos meses, saldos positivos de emprego. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico está atenta aos dados e tem buscado alternativas que favoreçam a contratação dos trabalhadores. Temos realizado vários cursos de capacitação, mantemos contato com o setor produtivo e auxiliamos na intermediação de mão de obra. Com isso, esperamos que a economia de Americana se fortaleça cada vez mais”, avaliou o secretário Rafael de Barros.