A Unidade de Educação Ambiental, Planejamento, Projetos e Agricultura da Secretaria de Meio Ambiente (SMA) divulgou o Calendário Inclusivo do mês de janeiro. O material faz parte do projeto Calendário Ambiental, e apresenta duas importantes datas comemorativas. No dia 11 de janeiro é comemorado o Dia do Combate à Poluição por Agrotóxicos , e no dia 26 de janeiro é comemorado o Dia Mundial da Educação Ambiental.