No domingo, dia 21 de agosto, acontece um bicicletaço, a partir das 9 horas, no portal de Americana. As inscrições são gratuitas e estarão disponíveis no site da Prefeitura a partir da próxima segunda (8). A atividade será realizada pela Secretaria de Esportes em alusão à Semana Municipal do Ciclismo, instituída pela Lei nº 6.523, e comemorada de 15 a 21 de agosto. No dia 19 de agosto, também é comemorado o Dia Nacional do Ciclista.

As inscrições poderão ser feitas de 8 a 18 de agosto no site da prefeitura: americana.sp.gov.br . “No dia 21, o evento será aberto a toda a população. Mas como haverá sorteio de brindes, as inscrições são necessárias para quantificarmos o número aproximado de participantes”, explicou a secretária de Esportes, Grasiele Agostinho Rezende da Silva.

Apesar do nome bicicletaço, a atividade também está aberta aos praticantes de patins e patinetes. “Será um momento recreativo, aliado à prática da atividade física”, completou Grasiele.